Tại Nghị định số 411/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết các điều kiện, tiêu chuẩn đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Nghị định số 411/2026/NĐ-CP quy định người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Nghị định này gồm 5 chương, 23 điều quy định người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, bao gồm:

a) Điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn và phương thức tổ chức thực hiện công việc của người nước ngoài tại cơ sở giáo dục;

b) Điều kiện, tiêu chuẩn chung, tuyển dụng, ký kết hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, quản lý, quản lý chuyên môn; yêu cầu đối với việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý chuyên môn đối với người nước ngoài tại cơ sở giáo dục;

c) Quyền và trách nhiệm của người nước ngoài và của cơ sở giáo dục;

d) Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý hoạt động, chuyên môn của người nước ngoài tại cơ sở giáo dục.

Đối tượng áp dụng bao gồm:

Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục khác (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục); cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan đến việc tuyển dụng, sử dụng người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại Việt Nam.

Người nước ngoài làm quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

Điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục

Nghị định quy định các điều kiện, tiêu chuẩn chung đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục như sau:

1. Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các Điều 6, 7, 8, 9, 10 và Điều 11 Nghị định này và các điều kiện tương ứng với vị trí công việc theo quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài thực hiện hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này, quy định của Luật Nhà giáo và pháp luật có liên quan.

3. Người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đang trong thời gian bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc có liên quan theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

b) Vị trí, công việc dự kiến đảm nhiệm thuộc trường hợp pháp luật cấm hoặc hạn chế người nước ngoài đảm nhiệm vì lý do quốc phòng, an ninh, bảo vệ bí mật nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

4. Ưu tiên người nước ngoài sử dụng thành thạo tiếng Việt hoặc có chứng chỉ tiếng Việt bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam.

5. Người bản ngữ quy định tại Nghị định này là người nước ngoài có quốc tịch của quốc gia sử dụng ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ chính thức và có văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp mà ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ đó.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non

Nghị định quy định các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non như sau:

1. Người nước ngoài làm quản lý phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ đại học trở lên về quản lý giáo dục hoặc ngành đào tạo phù hợp với vị trí công việc; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non;

b) Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

2. Người nước ngoài giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ em phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành, chuyên ngành giáo dục mầm non hoặc ngành, chuyên ngành phù hợp với hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non hoặc môn học, chuyên đề giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non;

b) Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

3. Người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ là người bản ngữ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ cao đẳng trở lên;

b) Có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ đó hoặc các chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để sử dụng tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam; đã hoàn thành thời gian thực tập tại cơ sở giáo dục mầm non của Việt Nam (tối thiểu 90 tiết) và được cơ sở giáo dục đó xác nhận.

4. Người nước ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này sử dụng ngoại ngữ để quản lý, giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục phải có năng lực ngoại ngữ đó tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo Khung tham chiếu chung châu Âu (B2).

Trường hợp người nước ngoài là người bản ngữ hoặc người được đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phổ thông

Về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với người nước ngoài làm việc tại cơ sở giáo dục phổ thông, Nghị định quy định:

1. Người nước ngoài làm quản lý phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ đại học trở lên về quản lý giáo dục hoặc ngành đào tạo phù hợp với vị trí công việc; có ít nhất 02 năm kinh nghiệm quản lý tại cơ sở giáo dục phổ thông;

b) Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

2. Người nước ngoài giảng dạy phải đáp ứng một trong hai điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đào tạo phù hợp với môn học giảng dạy, giáo dục; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc có ít nhất 02 năm kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục phổ thông;

b) Có học vị tiến sĩ hoặc có học hàm giáo sư, phó giáo sư hoặc là viện sĩ.

3. Người nước ngoài giảng dạy ngoại ngữ là người bản ngữ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

a) Có trình độ đại học trở lên;

b) Có chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ đó hoặc các chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ quốc tế khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận để sử dụng tại các cơ sở giáo dục tại Việt Nam.

4. Người nước ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này sử dụng ngoại ngữ để quản lý, giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục phải có năng lực ngoại ngữ đó tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương theo Khung tham chiếu chung châu Âu (B2).

Trường hợp người nước ngoài là người bản ngữ hoặc người được đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ toàn thời gian ở nước ngoài với ngoại ngữ là ngôn ngữ giảng dạy và có văn bằng tốt nghiệp được công nhận theo quy định được miễn yêu cầu về năng lực ngoại ngữ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2027./.