Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn trường lớp

Ngay sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đã khẩn trương, tiên phong sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã, phường, đặc khu, tinh gọn bộ máy, trên tinh thần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo. Trong đợt sắp xếp này, thành phố đã giảm 265 trường từ mầm non đến THCS, hoàn thành sắp xếp 18 cơ sở giáo dục thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành 3 cơ sở. Trước yêu cầu thực tiễn, ngành Giáo dục Quảng Ninh hiện đang triển khai việc sắp xếp, dự kiến tiếp tục giảm 101 cơ sở giáo dục công lập.

Triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục theo quy mô dân số, phân bổ dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho người học và nâng cao chất lượng giáo dục. Việc sắp xếp bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1/7/2025, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của từng địa phương. Gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, "giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy".

Với tinh thần đi trước, làm trước, Quảng Ninh đã sớm triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục - đào tạo. Thành phố quyết liệt triển khai tinh gọn bộ máy, tổ chức, sắp xếp các cơ sở trường, lớp. Đến ngày 15/10/2025, Quảng Ninh đã hoàn thành sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập cấp xã.

Trong đó, các địa phương hoàn thành sắp xếp 520 trường học từ mầm non đến THCS thành 255 trường học, giảm 265 trường; khối trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo hoàn thành sắp xếp 18 cơ sở giáo dục thành 3 cơ sở theo đúng kế hoạch. Việc sắp xếp được triển khai bài bản, đúng quy trình, tuân thủ nghiêm chủ trương của trung ương và tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động học tập của học sinh, mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng dạy và học.

Những năm qua, Quảng Ninh không ngừng chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn. Ảnh: Minh Hà

Trước yêu cầu của thực tiễn, nhằm tiếp tục tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục, thực hiện chủ trương của Trung ương, Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Dự kiến, toàn thành phố sẽ sắp xếp từ 290 cơ sở giáo dục công lập hiện có xuống còn 189 cơ sở, tương đương 34,8%.

Việc sắp xếp tập trung chủ yếu ở các trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc cấp xã quản lý. Trong đó, một số địa phương có số đầu mối giảm mạnh như: Đông Triều, Mạo Khê, mỗi phường giảm từ 11 xuống còn 4 cơ sở; Quảng Hà từ 10 xuống còn 4 cơ sở… Đối với một số cơ sở giáo dục có tính chất đặc thù như Trường THCS Trọng Điểm (phường Hạ Long), Trường THCS Chu Văn An (phường Cẩm Phả), tiếp tục giữ ổn định để thực hiện nhiệm vụ giáo dục chất lượng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo kế hoạch, trước ngày 5/12/2026, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố hoàn thành việc ban hành quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền. Tính chung cả hai đợt sắp xếp, toàn thành phố giảm 381 cơ sở (tương đương 66,8%) so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Sau đợt sắp xếp trường lớp, tinh gọn bộ máy đợt 1 của ngành Giáo dục Quảng Ninh đã cho thấy những hiệu quả, sự chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng giáo dục. Từ thực tiễn cùng kết quả của đợt 1 sẽ là kinh nghiệm, bài học từ thực tế để các xã, phường, đặc khu và ngành Giáo dục thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn cơ sở giáo dục, tổ chức bộ máy trong thời gian tới, trong đó mục tiêu cao nhất là nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, chất lượng giáo dục – đào tạo, tất cả vì học sinh thân yêu.