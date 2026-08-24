Giữ niềm tin giữa dòng chảy số

Chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản hoạt động ngân hàng. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, khách hàng có thể chuyển tiền, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn hay đăng ký vay vốn mà không cần đến quầy giao dịch. Những thao tác từng mất hàng chục phút nay chỉ còn tính bằng vài giây.

Nhưng cùng với sự tiện lợi ấy là những thách thức chưa từng có. Các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi; giả mạo cán bộ ngân hàng, giả mạo cơ quan chức năng, đánh cắp mật khẩu, chiếm đoạt mã OTP, phát tán đường dẫn độc hại hay lợi dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt về hoạt động tài chính… không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn làm xói mòn niềm tin của khách hàng đối với hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh ấy, BIDV Hạ Long xác định chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, mà còn là xây dựng một “lá chắn niềm tin” từ chính đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi càng nhiều giao dịch được thực hiện trên môi trường số, vai trò của tổ chức Đảng trong giáo dục đạo đức nghề nghiệp, xây dựng văn hóa phục vụ và giữ vững bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ càng trở nên quan trọng.

Giao dịch viên BIDV Hạ Long phục vụ khách hàng tại quầy, hình ảnh thể hiện sự chuyển hóa từ nghị quyết của Đảng thành văn hóa phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm trong từng giao dịch.

Đối với Đảng bộ BIDV Hạ Long, bảo vệ khách hàng hôm nay không chỉ là bảo vệ dòng tiền, mà còn là bảo vệ niềm tin, bảo vệ uy tín của ngân hàng và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Mỗi thông tin sai sự thật được nhận diện, mỗi thủ đoạn lừa đảo được cảnh báo kịp thời cũng chính là một cách giữ gìn môi trường số lành mạnh, an toàn cho người dân.

Trong kỷ nguyên số, mỗi giao dịch điện tử không chỉ là sự dịch chuyển của dòng tiền mà còn là sự lưu chuyển của dữ liệu. Khi dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản và lịch sử giao dịch trở thành những “tài sản số” có giá trị, việc bảo vệ an toàn thông tin không còn là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ mà trở thành trách nhiệm của cả hệ thống. Chỉ một phút lơ là của cán bộ, một thao tác bất cẩn của khách hàng hay một thông tin sai lệch lan truyền trên không gian mạng cũng có thể gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng và làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với hoạt động tài chính.

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy BIDV Hạ Long xác định bảo đảm an toàn dữ liệu và phòng, chống lừa đảo công nghệ cao không chỉ là yêu cầu về nghiệp vụ mà còn là yêu cầu về trách nhiệm chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, mà còn chủ động nhận diện những phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số an toàn.

Từ việc xác minh thông tin giao dịch bất thường, khuyến cáo khách hàng không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay dữ liệu sinh trắc học cho người lạ, đến việc kiên trì giải thích để người dân nhận diện các chiêu trò giả mạo, tất cả đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ được bồi đắp trong tổ chức Đảng.

Cán bộ BIDV Hạ Long trực tiếp hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai mã QR thanh toán, đưa các tiện ích ngân hàng số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

Ở BIDV Hạ Long, mỗi vụ việc được ngăn chặn thành công không chỉ đồng nghĩa với việc bảo toàn tài sản cho khách hàng, mà còn góp phần giữ gìn niềm tin đối với hệ thống ngân hàng. Bởi trong môi trường số, niềm tin chính là tài sản quý giá nhất. Công nghệ có thể tạo nên tốc độ xử lý giao dịch, nhưng chỉ sự tận tâm, trách nhiệm và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ mới có thể tạo nên cảm giác an tâm để khách hàng tiếp tục lựa chọn và gắn bó với ngân hàng.

Chính vì vậy, nội dung nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử và kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng đã trở thành một trong những chuyên đề được các chi bộ thường xuyên đưa vào sinh hoạt. Đảng viên không chỉ học để làm tốt công việc của mình, mà còn có trách nhiệm lan tỏa kiến thức đến đồng nghiệp và khách hàng.

Từ quầy giao dịch đến cơ sở sản xuất, cán bộ BIDV Hạ Long luôn đồng hành cùng khách hàng bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và văn hóa phục vụ được bồi đắp từ nền tảng công tác xây dựng Đảng.

Một buổi sáng đầu tháng 6/2026, bà Phạm Thị Nhung 62 tuổi, ở tổ 12, khu 1, phường Cao Xanh đến BIDV Hạ Long trong tâm trạng lo lắng. Bà liên tục nhận được các cuộc gọi tự xưng là nhân viên ngân hàng yêu cầu cung cấp mã OTP để “xác minh tài khoản”.

Thay vì chỉ giải thích qua loa, cán bộ giao dịch đã dành thời gian kiểm tra toàn bộ tài khoản, hướng dẫn bà cài đặt các lớp bảo mật trên ứng dụng BIDV SmartBanking, giải thích cặn kẽ từng thủ đoạn lừa đảo và nhắc đi nhắc lại nguyên tắc: không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào.

Ít ngày sau, các đối tượng tiếp tục gọi điện. Lần này, bà bình tĩnh từ chối và chủ động gọi tổng đài BIDV để xác minh. Toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm lao động vẫn được bảo toàn.

Nhớ lại sự việc, bà xúc động chia sẻ: “Nếu hôm ấy các cháu ở ngân hàng không kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, chắc tôi đã mắc bẫy rồi. Các cháu không chỉ giữ tiền cho khách hàng mà còn giúp người già như chúng tôi tự tin hơn khi sử dụng ngân hàng số”.

Đằng sau câu chuyện ấy là một cách làm đã trở thành nền nếp ở BIDV Hạ Long. Mỗi đảng viên không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn mà còn là những tuyên truyền viên về chuyển đổi số an toàn, trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ ngân hàng số, cảnh báo những hình thức lừa đảo mới và hỗ trợ khách hàng khi gặp rủi ro trên môi trường mạng.

Theo chị Hà Thái Hạnh, cán bộ phòng khách hàng doanh nghiệp, BIDV Hạ Long, mỗi cán bộ đều được quán triệt rằng công nghệ càng phát triển thì trách nhiệm của con người càng lớn: “Đảng viên phải là người học trước, làm trước và hướng dẫn trước. Chúng tôi luôn xác định, một thao tác hướng dẫn đúng hôm nay có thể giúp khách hàng tránh được một vụ lừa đảo ngày mai”.

Tinh thần ấy được lan tỏa trong các chi bộ của Đảng bộ BIDV Hạ Long. Từ lực lượng giao dịch viên, cán bộ tín dụng đến bộ phận hỗ trợ khách hàng, mỗi người đều coi việc đồng hành cùng khách hàng trên môi trường số là một phần trách nhiệm của mình. Không ít cán bộ sẵn sàng dành thêm thời gian sau giờ giao dịch để hướng dẫn người cao tuổi cài đặt ứng dụng, thực hành các thao tác chuyển tiền, thanh toán hay nhận diện những dấu hiệu bất thường khi giao dịch trực tuyến.

Đó cũng là cách BIDV Hạ Long xây dựng văn hóa số, nơi công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ con người phục vụ tốt hơn; nơi mỗi cán bộ không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn ứng xử bằng trách nhiệm, sự tận tâm và đạo đức nghề nghiệp.

Là khách hàng giao dịch thường xuyên, bà Vương Thị Cao, ở phường Cao Xanh chia sẻ: “Có những lúc tôi chưa quen thao tác trên ứng dụng, các bạn giao dịch viên không hề sốt ruột mà hướng dẫn rất tỉ mỉ. Dù giao dịch lớn hay nhỏ, tôi luôn cảm nhận được sự tôn trọng và trách nhiệm”.

Còn ông Nguyễn Văn Thanh, phường Tuần Châu nhận xét: “Điều tôi hài lòng nhất là sự chuyên nghiệp và tận tâm. Khi khách hàng cần hỗ trợ, luôn có người hướng dẫn ngay”.

Văn hóa phục vụ tận tâm được mỗi cán bộ BIDV Hạ Long lan tỏa trong từng giao dịch, góp phần xây dựng niềm tin và gắn kết bền vững với khách hàng.

Những lời nhận xét ấy không xuất hiện trong các báo cáo tổng kết, cũng không được quy đổi thành những chỉ tiêu tăng trưởng. Nhưng đó lại là thước đo chân thực nhất đối với hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng. Bởi lẽ, một tổ chức đảng vững mạnh không chỉ được đánh giá bằng chất lượng sinh hoạt chi bộ hay số lượng nghị quyết được ban hành, mà còn được cảm nhận qua thái độ phục vụ, qua đạo đức nghề nghiệp và qua niềm tin mà cán bộ, đảng viên tạo dựng đối với nhân dân.

Có thể nói, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, BIDV Hạ Long đã lựa chọn một hướng đi bền vững là lấy công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ, nhưng lấy tổ chức Đảng làm hạt nhân lãnh đạo, lấy văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng và lấy con người làm trung tâm của mọi sự đổi mới.

Bởi công nghệ có thể tạo nên tốc độ, dữ liệu có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh, nhưng chỉ có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phụng sự của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới tạo dựng được niềm tin.

Và đó cũng chính là cách “mạch Đảng” được gìn giữ giữa dòng chảy số, lặng lẽ nhưng bền bỉ, để mỗi giao dịch không chỉ là sự dịch chuyển của dòng tiền, mà còn là sự lan tỏa của trách nhiệm, của văn hóa và của niềm tin.