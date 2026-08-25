BIDV Hạ Long: Khi "mạch Đảng" dẫn lối dòng vốn phát triển

Chiều dần xuống, những giao dịch cuối ngày tại BIDV Hạ Long khép lại, nhưng hệ thống ngân hàng số vẫn âm thầm vận hành. Từng dòng dữ liệu tiếp tục được xử lý, từng khoản thanh toán được xác nhận, từng dòng vốn vẫn lặng lẽ chảy đến doanh nghiệp, hộ sản xuất, người dân và những dự án đang góp phần làm nên diện mạo mới của Quảng Ninh. Đằng sau nhịp vận hành ấy là một tập thể đang bền bỉ gìn giữ điều quý giá nhất của một ngân hàng, đó là “niềm tin”.

Lãnh đạo BIDV Hạ Long trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để có được những đóng góp ấy, thực tiễn ở BIDV Hạ Long cho thấy, công tác xây dựng Đảng không hề tách rời hoạt động kinh doanh, càng không phải những cuộc họp hay những nghị quyết mang tính hình thức. Khi chủ trương của Đảng được cụ thể hóa bằng trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, bằng vai trò hạt nhân của các chi bộ, bằng tinh thần tiên phong của mỗi đảng viên và sự tận tụy của mỗi cán bộ, tổ chức Đảng đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, tạo nên sức mạnh đoàn kết và khơi dậy khát vọng đổi mới của cả tập thể.

Mỗi món quà trao đi không chỉ sẻ chia khó khăn mà còn lan tỏa trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự cộng đồng của BIDV Hạ Long.

Đó là sức mạnh để giúp mỗi cán bộ sẵn sàng học hỏi để làm chủ công nghệ mới; giúp mỗi giao dịch viên kiên nhẫn hướng dẫn người cao tuổi sử dụng ngân hàng số; giúp mỗi phòng nghiệp vụ chủ động cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ; và cũng là sức mạnh để mỗi đồng vốn được quản lý an toàn, sử dụng đúng mục đích, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và người dân.

Nhìn xa hơn, câu chuyện ở BIDV Hạ Long cũng gợi mở một vấn đề có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Khi chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa đang làm thay đổi phương thức quản trị, nhiều người cho rằng công nghệ sẽ trở thành yếu tố quyết định, còn công tác xây dựng Đảng chỉ là nhiệm vụ chính trị mang tính đồng hành. Thực tiễn lại chứng minh điều ngược lại, đó là càng hiện đại hóa, doanh nghiệp càng cần một tổ chức Đảng vững mạnh để giữ đúng định hướng phát triển.

Bởi công nghệ chỉ tạo ra công cụ, còn con người mới quyết định cách sử dụng công cụ ấy. Một hệ thống có thể được điều hành bằng dữ liệu, nhưng dữ liệu không thể thay thế bản lĩnh chính trị; trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phân tích, nhưng không thể thay thế đạo đức nghề nghiệp; quy trình có thể kiểm soát rủi ro, nhưng không thể thay thế tinh thần trách nhiệm của người cán bộ. Những giá trị ấy không hình thành từ máy móc, mà được bồi đắp bằng công tác xây dựng Đảng, bằng giáo dục chính trị tư tưởng, bằng văn hóa nêu gương và kỷ luật tổ chức.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt. Ngoài mục tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp còn thực hiện sứ mệnh chính trị, góp phần điều tiết nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và hiện thực hóa các chủ trương phát triển của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, xây dựng Đảng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển đúng định hướng, hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội.

Thực tiễn ở BIDV Hạ Long cho thấy, Đảng lãnh đạo không phải bằng sự can thiệp hành chính vào hoạt động chuyên môn, mà bằng định hướng chiến lược, bằng việc xây dựng sự thống nhất về nhận thức và hành động, bằng khơi dậy tinh thần đổi mới, phát huy trách nhiệm nêu gương và tạo động lực để mỗi cán bộ phát huy năng lực. Khi nghị quyết được cụ thể hóa thành chương trình hành động, khi mỗi chi bộ trở thành trung tâm đoàn kết, mỗi đảng viên trở thành hạt nhân tiên phong, thì những mục tiêu kinh doanh cũng được hiện thực hóa bằng quyết tâm và trách nhiệm cao hơn.

Có thể nói, trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế của một ngân hàng không chỉ nằm ở quy mô vốn, nền tảng công nghệ hay mạng lưới giao dịch. Điều tạo nên sự khác biệt bền vững chính là “sức cạnh tranh mềm”, văn hóa doanh nghiệp, chất lượng đội ngũ, uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng.

Những giá trị ấy không thể mua bằng tiền, cũng không thể xây dựng chỉ bằng các quy trình quản trị hiện đại. Chúng được vun đắp từng ngày từ sự gương mẫu của người đứng đầu, từ tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên và từ nền tảng văn hóa mà tổ chức Đảng kiến tạo.

Từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, đội ngũ cán bộ BIDV Hạ Long đã xây dựng nên một tập thể đoàn kết, chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm, tạo nền tảng để “mạch vốn” luôn chảy đúng hướng, an toàn và bền vững.

Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc. Trong hành trình ấy, những tổ chức tín dụng như BIDV Hạ Long không chỉ thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, mà còn góp phần khơi thông nguồn lực, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân và hiện thực hóa các chủ trương phát triển của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Dòng vốn rồi sẽ tiếp tục chảy đến những công trình mới, những dự án mới, những doanh nghiệp mới và những ước mơ mới. Nhưng để dòng chảy ấy luôn đúng hướng, an toàn và bền vững, nhất thiết phải có một mạch nguồn dẫn lối.

Ở BIDV Hạ Long, đó là “mạch Đảng”, nơi hun đúc bản lĩnh chính trị, bồi đắp văn hóa doanh nghiệp, khơi dậy khát vọng đổi mới và lan tỏa tinh thần phụng sự.

Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, công nghệ sẽ tiếp tục thay đổi từng ngày, mô hình kinh doanh sẽ còn được tái cấu trúc, nhưng sẽ có một giá trị không bao giờ cũ: Đó là sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp nhà nước.

Đằng sau mỗi dòng vốn là một tập thể đoàn kết, bản lĩnh và trách nhiệm. Chính “mạch Đảng” đã hun đúc nên đội ngũ cán bộ BIDV Hạ Long tận tâm, chuyên nghiệp, đưa “mạch vốn” chảy đúng hướng, an toàn và bền vững vì sự phát triển của Quảng Ninh và đất nước.

Công nghệ có thể tạo ra tốc độ, dữ liệu có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh, nhưng chỉ có tổ chức Đảng mới quy tụ được ý chí, hun đúc bản lĩnh chính trị, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và khơi dậy tinh thần phụng sự trong mỗi cán bộ, đảng viên. Chính những giá trị ấy tạo nên sức cạnh tranh bền vững, để mỗi quyết sách phát triển luôn đúng định hướng, mỗi đồng vốn luôn được quản lý an toàn, hiệu quả và vì lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Để từ đó, mỗi đồng vốn không chỉ mang giá trị của những con số trên bảng cân đối tài chính, mà còn mang theo niềm tin của khách hàng, trách nhiệm của người cán bộ ngân hàng và khát vọng phát triển của một doanh nghiệp nhà nước trong kỷ nguyên số.