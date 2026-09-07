Phường Hà Tu công tác tuyên giáo hướng mạnh về cơ sở

Không chỉ đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phường Hà Tu đang từng bước đưa công tác tuyên giáo gắn chặt hơn với thực tiễn đời sống, hướng tới giải quyết những vấn đề người dân quan tâm ngay từ cơ sở. Qua đó, công tác tuyên giáo ngày càng phát huy vai trò định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.



Cán bộ phường Hà Tu giải quyết thủ tục hành chính lưu động cho người dân khu làng chài Hà Phong 8.

Ở phường Hà Tu, đổi mới công tác tuyên giáo được thể hiện trước hết ở cách lựa chọn nội dung và phương thức tuyên truyền. Thay vì chỉ truyền đạt chủ trương, nghị quyết, quy định theo cách một chiều, phường từng bước chuyển mạnh sang hướng tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề cụ thể phát sinh trong đời sống; tăng cường giải thích, hướng dẫn, đối thoại để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, thực hiện đúng.

Trong tháng 8/2026, phường Hà Tu tổ chức hội nghị tập huấn về bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng. Hoạt động được triển khai trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào công việc và đời sống, kéo theo những yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu, an toàn thông tin và kỹ năng sử dụng môi trường số. Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định mà hướng tới những tình huống cụ thể, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện nguy cơ, biết cách phòng ngừa, xử lý các tình huống có thể gặp phải trên không gian mạng. Từ nhận diện thông tin giả, nguy cơ lừa đảo đến bảo vệ thông tin cá nhân, các nội dung được cụ thể hóa thành kiến thức, kỹ năng có thể áp dụng trong công việc và cuộc sống.

Cách làm này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy tuyên giáo ở cơ sở, tuyên truyền không chỉ để người dân “biết” mà quan trọng hơn là giúp người dân “hiểu” và “làm được”. Khi những chủ trương, quy định được chuyển thành hướng dẫn cụ thể, gắn với những vấn đề gần gũi, thiết thực, hiệu quả tuyên truyền cũng được nâng lên, tạo sự chủ động và đồng thuận trong quá trình triển khai.

Một minh chứng khác cho cách làm hướng về cơ sở của phường Hà Tu là việc đưa hoạt động phục vụ nhân dân trực tiếp đến các khu dân cư, nhất là những nhóm còn gặp khó khăn trong tiếp cận thủ tục hành chính. Tại khu làng chài Hà Phong 8, phường đã tổ chức các buổi làm việc lưu động tại nhà văn hóa, trực tiếp hướng dẫn, thu thập thông tin phục vụ đăng ký khai sinh cho người dân. Đây là địa bàn có những trường hợp từng sinh sống lâu năm trên biển, chưa được đăng ký khai sinh hoặc giấy tờ hộ tịch bị thất lạc do thiên tai, trong khi đặc thù thường xuyên đi biển dài ngày cũng khiến việc hoàn thiện hồ sơ gặp nhiều khó khăn. Thay vì chờ người dân tự tìm hiểu, tự hoàn thiện hồ sơ và đến cơ quan chức năng, cán bộ phường chủ động xuống cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe, hướng dẫn và thu thập thông tin đối với từng trường hợp. Những hồ sơ đủ điều kiện tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định.

Với người dân, việc hoàn thiện một hồ sơ khai sinh không đơn thuần là bổ sung một giấy tờ pháp lý. Đó còn là cơ sở để thực hiện đầy đủ quyền công dân, tạo điều kiện tiếp cận giáo dục, y tế và các chính sách an sinh xã hội. Với chính quyền, đây cũng là cách cụ thể hóa yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Từ một việc hành chính đơn giản, cách làm tại Hà Phong 8 cho thấy hiệu quả của việc hướng mạnh về cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động. Khi cán bộ trực tiếp đến với người dân, nắm bắt hoàn cảnh, giải thích chính sách và tháo gỡ từng khó khăn cụ thể, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được chuyển tải gần gũi hơn, khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân cũng được rút ngắn.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Đảng ủy phường Hà Tu chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của các lực lượng làm công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội. Ban Công tác 35, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội được duy trì hoạt động; phường tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội theo hướng dẫn của cấp trên. Trên không gian mạng, các trang, nhóm mạng xã hội thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực, thông tin chính thống; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác những thông tin xấu, độc, sai sự thật. Qua đó góp phần định hướng nhận thức, dư luận, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Ở cơ sở, việc nắm bắt dư luận cũng được thực hiện thông qua giao ban, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với bí thư chi bộ, trưởng khu phố, trưởng ban công tác Mặt trận. Đây là những kênh quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh từ khu dân cư, chủ động giải thích, tháo gỡ ngay từ cơ sở, hạn chế để những vấn đề nhỏ tích tụ thành điểm nghẽn trong đời sống xã hội.

Thực tế cho thấy, trong môi trường thông tin ngày càng đa chiều, công tác tuyên giáo ở cơ sở không thể chỉ dừng ở việc truyền tải văn bản hay tổ chức các hội nghị. Người dân cần được tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời, dễ hiểu; những chủ trương mới cần được giải thích thấu đáo; những vấn đề phát sinh cần được lắng nghe và phản hồi bằng những việc làm cụ thể. Đây cũng là hướng đổi mới mà phường Hà Tu đang từng bước thực hiện, đó là lấy thực tiễn đời sống làm điểm xuất phát của tuyên truyền, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm mục tiêu và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm một trong những thước đo.

Thời gian tới, phường Hà Tu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng khu phố, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến người dân nhanh hơn, chủ động hơn; kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp với truyền thông số, kịp thời định hướng trước những vấn đề được dư luận quan tâm.

Từ những việc làm cụ thể, công tác tuyên giáo ở Hà Tu đang từng bước chuyển từ “tuyên truyền cho dân” sang “cùng dân giải quyết vấn đề”. Khi tuyên truyền thực sự gắn với đời sống, trở thành cầu nối giữa chủ trương và thực tiễn, công tác tư tưởng sẽ có thêm sức thuyết phục, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận và tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển tại địa phương.