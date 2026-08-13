Vững từ cơ sở, mạnh từ chi bộ

Sau sắp xếp thôn, bản, khu phố, nhiều chi bộ ở Quảng Ninh đối mặt với địa bàn rộng hơn, số lượng đảng viên và hộ dân tăng mạnh, yêu cầu về công tác lãnh đạo vì thế cũng cao hơn. Từ thực tiễn đó, các cấp ủy Đảng tập trung kiện toàn tổ chức, đổi mới sinh hoạt, xây dựng “Chi bộ 4 tốt”… nhằm đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với những vấn đề thiết thực của nhân dân.

Sau sáp nhập, Chi bộ khu Tràng An 2, phường Bình Khê có 136 đảng viên. Ngay sau khi thành lập, cấp ủy chi bộ đã đẩy mạnh đổi mới nội dung sinh hoạt, bám đúng vấn đề người dân đang quan tâm trên địa bàn; trong đó có việc hiến đất mở rộng đường được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ. Qua đó, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nêu gương thực hiện, đồng thời thường xuyên vận động người dân trên địa bàn. Nhờ vậy, 100% hộ dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất.

Bí thư Chi bộ khu Tràng An 2 Bùi Thị Nhường cho biết: Ngay sau khi thành lập, cấp ủy xác định việc tạo sự đồng thuận, gắn kết nhân dân trong khu phố là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do đó, nội dung sinh hoạt chi bộ cũng được đổi mới, tập trung vào những vấn đề đang xảy ra trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tỉnh, trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối các doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Bãi Cháy (ngày 20/7/2026).

Có thể thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, cùng với tình hình chung của cả nước, các tổ chức Đảng trên địa bàn Quảng Ninh cũng có sự thay đổi. Toàn tỉnh sau sắp xếp rút từ 1.452 xuống còn 624 thôn, bản, khu phố. Đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, 6 tháng đầu năm có 6 tổ chức Đảng được thành lập. Đầu năm 2026, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng đã chuyển giao 18 tổ chức Đảng với 12.745 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy TKV về trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh…

Trước tình hình đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng càng được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Đi cùng với sắp xếp là việc cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng lãnh đạo. Ban Thường vụ Đảng ủy 54 xã, phường, đặc khu đã rà soát tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên, xây dựng phương án kiện toàn cấp ủy. Toàn tỉnh chỉ định 3.338 cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó 963 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, 1.197 đồng chí là nữ, 568 đồng chí là người DTTS. Phần lớn các chi bộ được bố trí cấp ủy là 5-7 người, tạo điều kiện phân công rõ người, rõ việc và tăng khả năng bao quát địa bàn.

Các chi bộ ngay sau khi kiện toàn đã nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng; trong đó mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”… tiếp tục được xác định là động lực nâng cao chất lượng từ cơ sở với 4 tiêu chí: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; cán bộ tốt, đảng viên tốt.

Cán bộ, đảng viên Chi bộ khu Hùng Thắng 1 (phường Bãi Cháy) biểu quyết thông qua các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ trong buổi sinh hoạt thường kỳ đầu tiên sau sắp xếp. Ảnh: Trúc Linh

Cùng với đó, các chi, đảng bộ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp 1.800 đảng viên mới, đạt 51,4% kế hoạch năm; trong đó các cơ sở Đảng khối doanh nghiệp kết nạp được 151 đảng viên.

Hiện nay, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoạt động hệ thống điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng. Toàn tỉnh có 101.859 đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 93,65%; 4.198 chi bộ sử dụng ứng dụng trong sinh hoạt, đạt 80,86%. Dữ liệu tổ chức Đảng được làm sạch 100%, tạo lập dữ liệu đảng viên đạt 99,99%.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, giám sát tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 557 tổ chức Đảng và 3.155 đảng viên; hoàn thành giám sát chuyên đề 434 tổ chức Đảng và 1.567 đảng viên, trong đó có 441 cấp ủy viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức Đảng và 11 đảng viên. Qua đó đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức Đảng và 113 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại 518 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng tại 350 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính Đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh đối với 62 tổ chức Đảng; kiểm tra thu, nộp, quản lý, sử dụng Đảng phí đối với 504 tổ chức Đảng; giám sát 178 tổ chức Đảng và 146 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 31 đảng viên; thi hành kỷ luật 68 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; ý thức chấp hành của tổ chức Đảng và đảng viên có chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên mới; nâng cao kỹ năng điều hành, nắm bắt tư tưởng, vận động quần chúng và ứng dụng công nghệ.

Có thể thấy, Quảng Ninh đang nỗ lực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân đoàn kết, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm nêu gương và mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực trong đời sống, nền tảng của Đảng từ cơ sở sẽ ngày càng được củng cố, tạo sức mạnh để Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.