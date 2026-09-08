Liên Hòa: Chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng đảng viên mới

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ phường Liên Hòa đã kết nạp 52 đảng viên, đạt 200% chỉ tiêu được giao trong cả năm. Kết quả này cho thấy sự chủ động của cấp ủy trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay từ cơ sở. Cùng với bảo đảm về số lượng, Liên Hòa chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới, góp phần bổ sung nguồn lực, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Khu phố Trung Bản, phường Liên Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các khu phố Liên Hòa 1, Liên Hòa 2 và Liên Hòa 3. Ngay sau khi ổn định tổ chức, Chi bộ khu phố xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và chủ động ngay từ cơ sở.

Thay vì chờ đến khi được giao chỉ tiêu mới bắt đầu tìm kiếm, bồi dưỡng nguồn, Chi bộ khu phố Trung Bản chủ động rà soát, nắm bắt lực lượng quần chúng ngay từ đầu. Các đồng chí trong cấp ủy thường xuyên sâu sát địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, năng lực và quá trình rèn luyện của quần chúng; qua đó phát hiện những nhân tố tích cực để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng.

Chi bộ khu phố Trung Bản tổ chức kết nạp các đảng viên mới dịp 2/9/2026.

Một trong những giải pháp được chi bộ chú trọng là phát huy vai trò của các phong trào thi đua, hoạt động tại khu dân cư. Thông qua các hoạt động chung, quần chúng có điều kiện thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng và khả năng đảm nhận công việc. Đây cũng là môi trường thực tiễn để cấp ủy theo dõi, đánh giá quá trình phấn đấu, trưởng thành của từng cá nhân. Từ thực tiễn phong trào, những quần chúng có ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia công việc chung, có uy tín trong cộng đồng được chi bộ quan tâm, tạo điều kiện tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng. Qua đó, công tác phát triển Đảng từng bước đi vào chiều sâu, vừa mở rộng nguồn kết nạp, vừa góp phần bảo đảm chất lượng đội ngũ đảng viên mới.

Cách làm của Chi bộ khu phố Trung Bản cũng là một trong những giải pháp được Đảng bộ phường Liên Hòa chú trọng trong công tác phát triển Đảng. Việc tạo nguồn được thực hiện từ sớm, từ cơ sở và gắn với thực tiễn công tác, phong trào tại địa phương, qua đó hạn chế tình trạng chạy theo chỉ tiêu, đồng thời tạo điều kiện để quần chúng có quá trình phấn đấu, rèn luyện và được thử thách trước khi đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Bí thư Chi bộ khu phố Trung Bản, cho biết: Dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Chi bộ đã tổ chức kết nạp 3 đảng viên mới. Đây đều là những cán bộ, đoàn viên ưu tú được phát hiện, lựa chọn và rèn luyện qua các phong trào, hoạt động tại địa phương. Đến nay, Chi bộ khu phố Trung Bản đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 4 đảng viên mới trong năm 2026.

Trong gần 9 tháng năm 2026, Đảng bộ phường Liên Hòa đã kết nạp 52 đảng viên, đạt 200% chỉ tiêu kế hoạch được giao đầu năm. Đáng chú ý, nguồn kết nạp được phát triển từ nhiều lực lượng, trong đó có 18 đảng viên ở khu dân cư, 2 đảng viên trong khu công nghiệp, 4 đảng viên thuộc lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ và 28 đảng viên là công chức, viên chức, giáo viên. Cơ cấu này cho thấy công tác tạo nguồn phát triển Đảng đang được phường triển khai theo hướng đa dạng, chú trọng cả khu dân cư, lực lượng nòng cốt ở cơ sở và các đơn vị, trường học.

Để tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, cơ cấu nguồn phát triển Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Liên Hòa đã chỉ đạo các chi bộ rà soát thực trạng nguồn quần chúng tại từng địa bàn, đơn vị; lập danh sách và thường xuyên theo dõi, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân tự vệ, công nhân đang cư trú tại khu phố, đội ngũ giáo viên và học sinh tại các trường học.

Trên cơ sở đó, những quần chúng có phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm và quá trình phấn đấu tích cực được phát hiện, giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Cách làm này giúp công tác tạo nguồn được thực hiện từ sớm, có trọng tâm, từng bước hình thành nguồn kế cận ổn định, góp phần nâng cao chất lượng và tính bền vững trong công tác phát triển đảng viên mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Liên Hòa rà soát, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Ảnh: Nam Phong (CTV)

Định kỳ hằng tháng, Đảng ủy phường Liên Hòa kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện chỉ tiêu kết nạp Đảng; phân công từng đảng ủy viên phụ trách, theo dõi công tác phát triển Đảng tại các chi bộ. Cùng với đó, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu.

Là địa phương có nhiều khu công nghiệp, Liên Hòa cũng chú trọng phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp. Đảng ủy phường thường xuyên tuyên truyền, vận động lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm công tác xây dựng Đảng. Tháng 7/2026, Chi bộ Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong được thành lập với 6 đảng viên chính thức. Ngay sau đó, chi bộ giới thiệu 5 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian tới.

Theo ông Tô Duy Tòng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Liên Hòa, công tác phát triển đảng viên không chạy theo số lượng mà đặt trọng tâm vào chất lượng và tính bền vững của nguồn. Đảng ủy phường thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các chi bộ; chú trọng lựa chọn những quần chúng tiêu biểu, có động cơ phấn đấu đúng đắn, uy tín và tinh thần trách nhiệm để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.

7 tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố Quảng Ninh đã kết nạp 2.484 đảng viên, đạt 71% kế hoạch năm. Từ việc chủ động tạo nguồn, chú trọng chất lượng và tính bền vững ngay từ cơ sở, công tác phát triển Đảng đang góp phần thực hiện mục tiêu hằng năm kết nạp mới từ 3-3,5% tổng số đảng viên, qua đó xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.