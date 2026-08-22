Ngọn lửa được truyền từ niềm tin

7 giờ 21 phút sáng, cả trung tâm phường Hồng Gai vừa thức giấc trong những tia nắng đầu ngày. Dòng xe nối nhau trên tuyến đường ven biển, những con tàu ngoài vịnh chậm rãi rẽ sóng, còn phía sau những ô cửa kính của trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hạ Long (BIDV Hạ Long) có địa chỉ tại Ô số 08, lô LK01 khu dân cư - chung cư cao cấp Việt Hàn, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, một ngày làm việc mới đã bắt đầu từ rất sớm.

Hệ thống ngân hàng số vận hành, dữ liệu giao dịch liên tục cập nhật, các phòng nghiệp vụ sáng đèn từ sớm. Không gian ấy tưởng như chỉ có những con số, dòng tiền và công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Hạ Long, người góp phần khơi thông “mạch Đảng”, tạo động lực để “mạch vốn” chảy đúng hướng, an toàn và bền vững.

Nhưng nếu bước sâu hơn vào bên trong, sẽ nhận ra một dòng chảy khác đang âm thầm vận hành, dòng chảy của niềm tin, của kỷ cương và của trách nhiệm, được nuôi dưỡng từ tổ chức Đảng.

Ở tầng làm việc của Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BIDV Hạ Long, đã có mặt từ rất sớm. Gần 3 thập kỷ gắn bó với BIDV, từ cán bộ nghiệp vụ tại Phòng giao dịch Hoàng Thạch (BIDV Hải Dương), rồi từng bước đảm nhiệm các vị trí từ chuyên viên, lãnh đạo phòng, Giám đốc phòng giao dịch, Phó Giám đốc chi nhánh đến Giám đốc BIDV Hạ Long từ tháng 5/2023, mỗi dấu mốc trong hành trình ấy đều được tích lũy bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của một người đảng viên.

Sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ công tác trong ngành ngân hàng, đồng chí Nguyễn Đình Minh lớn lên cùng những câu chuyện về đồng vốn và chữ tín. Nhưng càng trải qua nhiều vị trí công tác, điều anh càng thấm thía không chỉ là kỹ năng quản trị hay nghiệp vụ tài chính, mà là giá trị của con người.

Theo đồng chí Minh, công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, mô hình quản trị có thể liên tục được cập nhật, nhưng yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của một ngân hàng vẫn là đội ngũ cán bộ. Muốn xây dựng đội ngũ ấy, trước hết phải xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Sự gần gũi của người đứng đầu góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ BIDV Hạ Long.

Bởi vậy, trong các cuộc họp cấp ủy, điều đồng chí luôn trăn trở không phải chỉ là làm sao triển khai thêm một nền tảng số hay một sản phẩm ngân hàng mới, mà là làm thế nào để mỗi cán bộ thay đổi tư duy phục vụ; làm thế nào để chuyển đổi số trở thành chuyển đổi trong nhận thức và hành động; làm thế nào để mỗi nghị quyết của Đảng được thể hiện bằng thái độ phục vụ tận tâm ở từng quầy giao dịch, từng cuộc gặp khách hàng và từng quyết định nghiệp vụ.

Ở BIDV Hạ Long, nghị quyết không dừng lại ở văn bản. Sau mỗi kỳ sinh hoạt Đảng, từng nhiệm vụ đều được cụ thể hóa thành chương trình hành động; từng chi bộ, từng phòng nghiệp vụ đều có phần việc cụ thể; mỗi đảng viên đều đăng ký nội dung nêu gương gắn với nhiệm vụ chuyên môn.

Người đứng đầu học trước những công nghệ mới, cấp ủy viên nhận việc khó trước, đảng viên tiên phong trong chuyển đổi số và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Cách làm ấy từng bước tạo nên sự thống nhất giữa công tác xây dựng Đảng và hoạt động kinh doanh, để chuyển đổi số không còn là một phong trào mà trở thành văn hóa của cả chi nhánh.

Nhưng để có được sự thống nhất ấy không phải là hành trình trải đầy hoa hồng. Khi đồng chí Nguyễn Đình Minh nhận nhiệm vụ Giám đốc BIDV Hạ Long vào tháng 5/2023, chi nhánh cũng như nhiều ngân hàng thương mại đứng trước sức ép rất lớn của quá trình chuyển đổi số.

Hành vi của khách hàng thay đổi nhanh chóng; các giao dịch truyền thống dần chuyển lên môi trường trực tuyến; yêu cầu về tốc độ xử lý, chất lượng dịch vụ, an toàn thông tin và quản trị rủi ro ngày càng cao. Trong khi đó, không ít cán bộ đã quen với cách làm cũ, tâm lý e ngại thay đổi, ngại tiếp cận công nghệ mới vẫn còn hiện hữu.

Đồng chí Nguyễn Đình Minh chia sẻ: Điều khó khăn lớn nhất không phải là đầu tư một phần mềm hay triển khai thêm một ứng dụng ngân hàng số, mà là thay đổi tư duy của con người. Nếu mỗi cán bộ không sẵn sàng học hỏi, không chủ động thích ứng thì dù công nghệ hiện đại đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả. Chính vì vậy, Đảng ủy xác định phải đi trước một bước trong công tác tư tưởng, lấy việc đổi mới nhận thức làm nền tảng cho đổi mới hành động.

Điều đó cũng lý giải vì sao Đảng ủy BIDV Hạ Long không xem chuyển đổi số đơn thuần là cuộc thay đổi về công nghệ, mà trước hết là cuộc đổi mới về tư duy lãnh đạo và phương thức làm việc. Bởi trong lĩnh vực ngân hàng, phần mềm có thể được mua, thiết bị có thể được đầu tư, quy trình có thể được chuẩn hóa, nhưng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ thì không thể cài đặt bằng bất kỳ chương trình máy tính nào. Những giá trị ấy chỉ được hình thành thông qua quá trình giáo dục, rèn luyện và nêu gương bền bỉ của tổ chức Đảng.

Thực tiễn hoạt động của BIDV Hạ Long cho thấy, khi mỗi đảng viên thực sự là người đi đầu trong học tập công nghệ mới, trong đổi mới tác phong phục vụ và trong thực hiện kỷ luật nghề nghiệp, sức lan tỏa không chỉ dừng lại trong phạm vi chi bộ mà còn tạo nên chuyển biến của cả tập thể. Một sáng kiến cải tiến quy trình có thể bắt đầu từ một cán bộ; một cách làm mới có thể được đề xuất từ một phòng nghiệp vụ; nhưng để trở thành nếp nghĩ, cách làm chung của toàn chi nhánh, luôn cần sự định hướng, cổ vũ và kết nối của tổ chức Đảng.

Đó cũng là phương thức lãnh đạo rất đặc trưng của Đảng trong doanh nghiệp hiện đại. Đảng không làm thay công tác điều hành, không can thiệp vào các quyết định nghiệp vụ cụ thể, mà lãnh đạo bằng định hướng chính trị, bằng xây dựng sự thống nhất về nhận thức, bằng văn hóa nêu gương và bằng việc khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ. Khi tư tưởng đã thông, nhận thức đã thống nhất, mỗi người sẽ chủ động tìm cách làm tốt hơn công việc của mình, và chuyển đổi số từ một yêu cầu bắt buộc sẽ trở thành nhu cầu tự thân của cả tập thể.

Một quyết định khác thể hiện rõ tư duy đổi mới của Đảng ủy là mạnh dạn trao cơ hội cho đội ngũ cán bộ trẻ. Không đánh giá cán bộ chỉ bằng thâm niên công tác, BIDV Hạ Long coi năng lực, tinh thần cống hiến và khát vọng đổi mới là những tiêu chí quan trọng để quy hoạch, đào tạo và giao nhiệm vụ. Người trẻ được khuyến khích đảm nhận việc khó, tham gia những lĩnh vực mới, từ đó rèn luyện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và từng bước trưởng thành trong môi trường mà tổ chức Đảng luôn đồng hành, dẫn dắt và tạo điều kiện để phát triển.

Nếu đồng chí Nguyễn Đình Minh là hình ảnh của một thế hệ cán bộ trưởng thành cùng sự phát triển của BIDV, thì đồng chí Đỗ Ngọc Thúy là cán bộ phòng khách hàng cá nhân đại diện cho lớp cán bộ trẻ đang tiếp nối và lan tỏa ngọn lửa ấy.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Bắc Ninh, sớm thiếu vắng tình thương của người cha, tuổi thơ của Thúy gắn liền với những tháng ngày mẹ tảo tần nơi đồng ruộng, Thúy hiểu rằng con đường lập nghiệp chỉ có thể được xây dựng bằng sự nỗ lực và ý chí vươn lên không ngừng. Sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính, dù có cơ hội làm việc tại Hà Nội, Thúy đã lựa chọn Hạ Long để bắt đầu hành trình nghề nghiệp của mình. Kỳ thi tuyển vào BIDV là bước ngoặt đầu tiên, mở ra hành trình lập nghiệp nơi đất khách.

Đồng chí Nguyễn Đình Minh trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Đỗ Ngọc Thuý, ngọn lửa niềm tin được tiếp nối giữa các thế hệ cán bộ BIDV Hạ Long.

Những ngày đầu không hề dễ dàng. Vừa làm quen môi trường mới, vừa thích nghi với yêu cầu kỷ luật rất cao của ngành ngân hàng, có thời điểm cô gái trẻ từng tự hỏi liệu mình có đủ khả năng theo đuổi công việc này hay không. Nhưng chính môi trường làm việc chuyên nghiệp, sự đoàn kết của tập thể và niềm tin của người đứng đầu đơn vị dành cho cán bộ trẻ đã tiếp thêm động lực để Thúy kiên trì và gắn bó.

Thúy chia sẻ rằng điều cô trân trọng nhất ở đồng chí Nguyễn Đình Minh là sự gần gũi, luôn lắng nghe và sẵn sàng trao cơ hội cho người trẻ. Không áp đặt bằng mệnh lệnh, anh khuyến khích cán bộ trẻ mạnh dạn nhận việc khó, dám thử sức và trưởng thành bằng chính năng lực của mình.

Sự tin tưởng ấy trở thành động lực để Thúy không ngừng học tập, tham gia công tác Đoàn, chủ động nghiên cứu các sản phẩm ngân hàng số và hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ.

Từ một nhân viên mới vào nghề, cô được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV Hạ Long; năm 2026 được quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và giao nhiệm vụ kiểm soát nghiệp vụ tại Phòng KHCN. Ngày 3/6/2026, đồng chí Đỗ Ngọc Thúy vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ một đoàn viên ưu tú trở thành đảng viên trẻ, từ nhân viên mới đến cán bộ được quy hoạch, hành trình ấy không phải kết quả của may mắn, mà là thành quả của một quá trình rèn luyện trong môi trường mà tổ chức Đảng luôn đồng hành với sự trưởng thành của mỗi con người.

Một người gần 30 năm bền bỉ vun đắp cho tập thể, một người vừa bước vào hàng ngũ của Đảng với khát vọng cống hiến. Hai thế hệ, hai hành trình khác nhau nhưng gặp nhau ở một điểm chung là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và ý thức phụng sự khách hàng bằng trách nhiệm nghề nghiệp.

Chính sự tiếp nối ấy đã tạo nên sức sống của Đảng bộ BIDV Hạ Long, nơi nghị quyết không dừng ở những kỳ sinh hoạt chi bộ, mà được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng tinh thần nêu gương, bằng khát vọng đổi mới và bằng những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Đó cũng là “mạch nguồn” đầu tiên để khơi thông “mạch vốn”, bởi trước khi tạo ra giá trị kinh tế, tổ chức Đảng đã tạo nên giá trị con người, nguồn lực quan trọng nhất quyết định sự phát triển bền vững của một ngân hàng trong kỷ nguyên số.