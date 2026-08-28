Các địa phương tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và kết nạp đảng viên mới

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và kết nạp đảng viên mới.

*/ Vân Đồn

Chiều 27/8, Đảng ủy đặc khu Vân Đồn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và trao quyết định kết nạp đảng viên đợt 02/9/2026.

Dự buổi lễ có đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu và lãnh đạo các phòng, ban của đặc khu Vân Đồn.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn trao quyết định kết nạp Đảng cho 18 quần chúng ưu tú.

Tại buổi lễ, Đảng ủy đặc khu đã công bố quyết định, trao Huy hiệu Đảng cho 205 đảng viên có từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Văn Hinh, Chi bộ khu phố Cái Rồng 1; đồng thời, trao quyết định kết nạp Đảng cho 18 quần chúng ưu tú thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn đặc khu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn chúc mừng và trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong đợt này. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Vân Đồn, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Điệp Thị Choong, Chi bộ thôn Đoàn Kết 1.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn mong rằng, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh, kinh nghiệm và uy tín, luôn là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ noi theo; tích cực đóng góp tâm huyết, trí tuệ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.

Đối với các đảng viên mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy đặc khu Vân Đồn đề nghị tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tích cực đóng góp vào sự phát triển chung của đặc khu Vân Đồn.

*/ Phường Hà An

Trong không khí hân hoan, phấn khởi kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026), chào mừng dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt - công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, sáng 28/8, Đảng ủy phường Hà An tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đồng chí đảng viên đủ niên hạn trên địa bàn.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Hà An trao tặng Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 32 đồng chí đảng viên. Trong đó, đồng chí Đỗ Văn Phái, Chi bộ khu phố Hoàng Tân 2, vinh dự nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm; 5 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm; 19 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm và 3 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ phường Hà An trao tặng Huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 35 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 32 đồng chí đảng viên.

Đây là những đảng viên đã trải qua nhiều cương vị công tác, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước và quê hương; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào quá trình phát triển của địa phương.

Các đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Hà An đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh và đặc biệt là ngày Quảng Ninh đón nhận một dấu mốc mới trên hành trình phát triển - thành phố Quảng Ninh.

Các đảng viên thuộc các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đều bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh và đặc biệt là ngày Quảng Ninh đón nhận một dấu mốc mới trên hành trình phát triển – thành phố Quảng Ninh. Các đảng viên khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đồng lòng xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển năng động, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và bền vững.

*/ Xã Hải Ninh

Ngày 27/8, Đảng ủy xã Hải Ninh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và kết nạp đảng viên mới.

Các đảng viên 60 và 50 năm tuổi Đảng nhận Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy xã Hải Ninh công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trao tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 8 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Hải Ninh trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng các đảng viên, đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác, lao động và sinh hoạt Đảng.

Trao Huy hiệu cho các đảng viên 35 năm tuổi Đảng.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo xã trao Quyết định kết nạp Đảng cho 3 quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ thôn 1, thôn 3 và thôn 4. Đây là nguồn bổ sung quan trọng, góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ kế cận.

Hoạt động diễn ra trong không khí phấn khởi hướng tới Quốc khánh 2/9 và chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo động lực xây dựng Đảng bộ xã Hải Ninh trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo xã Hải Ninh trao quyết định kết nạp đảng viên mới.

*/ Phường Đông Triều

Ngày 27/8, Đảng ủy phường Đông Triều trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và chào mừng dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo phường Đông Triều trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên 65 và 60 năm tuổi Đảng.

Trong đợt này, phường Đông Triều có 171 đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Trong đó có 4 đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 13 đồng chí được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 136 đồng chí được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 6 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường đã công bố quyết định, trao Huy hiệu Đảng cho 150 đồng chí. Đối với 21 đảng viên do tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự, Đảng ủy phường thành lập các đoàn đến tận gia đình để trao tặng, thể hiện sự trân trọng, tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Đảng đối với những đảng viên đã có nhiều năm cống hiến.

*/ Xã Đầm Hà

Chiều 27/8, Đảng bộ xã Đầm Hà tổ chức hội nghị trao tặng Huy hiệu Đảng, trao Quyết định kết nạp đảng viên đợt 2/9/2026 và sinh hoạt chính trị tư tưởng toàn Đảng bộ với chủ đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, chào mừng thành phố Quảng Ninh.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Đảng bộ xã Đầm Hà có 52 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50 năm; 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm; 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm; 41 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm và 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, 4 đồng chí được trao tặng bổ sung Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026.

Tại buổi lễ, Đảng bộ xã Đầm Hà đã trang trọng trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tại hội nghị, Đảng bộ xã cũng trao Quyết định kết nạp Đảng cho 12 quần chúng ưu tú đợt 2/9/2026. Đây là những quần chúng tiêu biểu, có quá trình rèn luyện, phấn đấu, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, được các tổ chức đảng lựa chọn, giới thiệu kết nạp. Theo kế hoạch năm 2026, Đảng bộ xã Đầm Hà được Tỉnh ủy Quảng Ninh giao chỉ tiêu kết nạp 48 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã đã kết nạp được 50 đảng viên, hoàn thành 100% kế hoạch và vượt 2 chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2026 tỉnh giao.

Trong chương trình sinh hoạt chính trị tư tưởng, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của Quảng Ninh, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, khẳng định những thành tựu đạt được đã tạo thế và lực mới để Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển với tầm vóc, vị thế mới.

Các tham luận tại hội nghị tập trung làm rõ giải pháp khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, phát huy khát vọng cống hiến; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Đầm Hà; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Hội nghị góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, biến niềm tự hào trước bước phát triển mới của Quảng Ninh thành động lực, biến khát vọng thành những việc làm cụ thể, góp phần xây dựng Đầm Hà phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Quảng Ninh.