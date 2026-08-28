Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Chiều 28/8, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026.

Các đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, 14 đảng viên thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Hoàng Quang Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, kinh nghiệm công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh.