Giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, không gian mạng vừa mở ra nhiều cơ hội kết nối, phát triển, vừa đặt ra những thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng thế trận thông tin tích cực trên không gian mạng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Thanh niên xã Ba Chẽ hỗ trợ đảng viên cao tuổi trên địa bàn cài đặt ứng dụng "Sổ tay điện tử".

Sự phát triển mạnh mẽ của internet và các nền tảng mạng xã hội đã làm thay đổi phương thức tiếp cận, chia sẻ thông tin. Bên cạnh những lợi ích to lớn về kết nối và chuyển đổi số, không gian mạng cũng trở thành môi trường để các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị và tội phạm công nghệ cao lợi dụng phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động dư luận và gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trước yêu cầu đó, Quảng Ninh xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Tỉnh tập trung xây dựng dòng thông tin chính thống nhanh, chính xác, hấp dẫn và có sức lan tỏa, chủ động định hướng dư luận từ sớm, từ xa; đồng thời kiên quyết đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc theo phương châm lấy thông tin tích cực lấn át thông tin tiêu cực, lấy cái đúng, cái đẹp đẩy lùi cái sai, cái xấu.

Thực tế thời gian gần đây cho thấy, nhiều trang thông tin và nền tảng số của Quảng Ninh như "Tôi yêu Quảng Ninh", "Leng Keng", "Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh", "Người chiến sĩ hôm nay"... đã trở thành những kênh truyền thông có sức lan tỏa lớn. Không chỉ phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nền tảng này còn tích cực giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, lan tỏa giá trị tích cực, đồng thời giải thích, đối thoại và phản bác những thông tin sai sự thật bằng hình thức thể hiện gần gũi, sinh động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là giới trẻ.

Trung tá Bùi Trường Giang, thành viên Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh cho rằng, trong điều kiện hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải kiên trì phương châm "lấy xây để chống". Theo đó, dòng thông tin chính thống cần được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, sáng tạo, gần gũi với người dùng trên các nền tảng facebook, tiktok, youtube... nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, trung thực và định hướng đúng đắn. Khi thông tin tích cực được lan tỏa mạnh mẽ, người dân sẽ có thêm cơ sở để nhận diện, sàng lọc thông tin, từng bước hình thành "đề kháng số" trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin giả và xấu độc.

Bên cạnh việc chủ động "phủ xanh" không gian mạng bằng thông tin chính thống, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng nâng cao kỹ năng số và nhận thức của người dân. Tỉnh xác định đây là giải pháp căn cơ nhằm xây dựng "lá chắn" từ mỗi công dân trong môi trường số.

Các trang mạng xã hội chính thống có sức lan tỏa mạnh, đã góp phần giữ vững trận tuyến tư tưởng trên không gian mạng.

Tại phường Bãi Cháy, phong trào "Bình dân học vụ số" được triển khai sâu rộng với sự tham gia của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo nhân dân. Các lớp hướng dẫn được tổ chức ngay tại khu dân cư, nhà văn hóa, giúp người dân, nhất là người cao tuổi, tiểu thương, lao động tự do từng bước làm quen với các nền tảng số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, tin giả trên mạng xã hội. Thông qua việc trang bị kiến thức và kỹ năng số, người dân không chỉ trở thành những người sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả, mà còn là lực lượng tích cực tham gia chia sẻ, lan tỏa thông tin chính thống, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh ngay từ cơ sở.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Với mạng lưới rộng khắp đến tận khu dân cư, các tổ chức đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách và phản ánh những kiến nghị từ cơ sở. Minh chứng rõ nét là trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, MTTQ các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, đối thoại, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Tân Phạm Văn Khải cho biết: MTTQ xã thực hiện phương châm "rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ", bảo đảm mọi ý kiến của đoàn viên, hội viên và nhân dân đều được tiếp nhận, phản ánh kịp thời. Chính sự gần dân, sát dân và chủ động giải quyết từ cơ sở đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, qua đó tăng cường "lá chắn" bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả của Quảng Ninh là sự vào cuộc đồng bộ từ cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ đạo 35 các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động định hướng thông tin, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với những chủ trương lớn, như sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hay lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương... công tác tuyên truyền luôn được triển khai sớm, đồng bộ, gắn với đối thoại, giải thích để người dân hiểu đúng, đồng thuận và tham gia thực hiện.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, Quảng Ninh cũng kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng. Điển hình là tháng 3/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đã triệt phá đường dây sử dụng facebook lập nhiều fanpage để lừa đảo đầu tư, dụ dỗ người dân tham gia các hoạt động "kéo vốn", "đặt cược hộ", chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Vụ án thêm một lần cho thấy, cùng với việc nâng cao nhận thức chính trị, mỗi người dân cũng cần nâng cao kỹ năng số, thận trọng khi tiếp cận các thông tin, lời mời gọi đầu tư, hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng.

Cuộc thi trực tuyến “Công dân số tỉnh Quảng Ninh” năm 2026 góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho người dân.

Thực tiễn cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng không còn là nhiệm vụ riêng của lực lượng tuyên giáo, báo chí, hay công an, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi công dân. Trong thời đại số, mỗi cán bộ, đảng viên cần trở thành một "hạt nhân" lan tỏa thông tin tích cực; đội ngũ báo chí, tuyên giáo tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức truyền thông; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nắm bắt dư luận từ cơ sở; còn mỗi người dân cần hình thành thói quen tiếp nhận thông tin có chọn lọc, kiểm chứng trước khi chia sẻ.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm chủ động, sáng tạo và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng một "thế trận tư tưởng số" vững chắc, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều là một "lá chắn" trên không gian mạng. Đây không chỉ là yêu cầu cấp thiết trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, mà còn là điều kiện quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.