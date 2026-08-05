Đảng ủy UBND tỉnh tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 5/8, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo viên là lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề: Nhận diện thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới của các thế lực thù địch; định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nhận diện các nguy cơ, những vấn đề cần quan tâm và giải pháp góp phần bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Đây là các chuyên đề có tính thời sự cao, giúp cán bộ, đảng viên cập nhật những phương thức, thủ đoạn chống phá mới trên không gian mạng; nâng cao khả năng nhận diện thông tin xấu, độc, thông tin giả, thông tin sai sự thật. Đồng thời trang bị kỹ năng tuyên truyền, định hướng dư luận, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và lan tỏa thông tin tích cực.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề “Nhận diện thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới của các thế lực thù địch; định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh xử lý các thông tin xấu, độc trên không gian mạng”.

Các chuyên đề cũng tập trung làm rõ những yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến lộ, mất bí mật nhà nước, an toàn thông tin, an ninh mạng; hướng dẫn những giải pháp, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, an ninh thông tin và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức có ý nghĩa thiết thực, nhằm cập nhật những quan điểm, chủ trương mới của Đảng; trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp nhận diện, xử lý thông tin xấu, độc; nâng cao năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề “Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nhận diện các nguy cơ, những vấn đề cần quan tâm và giải pháp góp phần bảo vệ bí mật nhà nước trong giai đoạn hiện nay”.

Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị của chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.