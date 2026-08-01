Giữ dòng chảy chủ lưu, làm tốt công tác tư tưởng trong thời đại số

Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8”. Sự kiện ấy được lấy làm mốc Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Qua 96 năm, cùng với sự phát triển của cách mạng, công tác tư tưởng của Đảng không ngừng đổi mới, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động.

Trong dòng chảy ấy, báo chí luôn giữ một vị trí quan trọng. Báo chí vừa là phương tiện truyền tải chủ trương, chính sách, vừa là diễn đàn phản ánh đời sống, góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và cổ vũ các phong trào hành động cách mạng. Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao trên mặt trận tư tưởng. Báo chí đã kịp thời thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, là vũ khí sắc bén để tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Hôm nay, khi không gian thông tin đã thay đổi sâu sắc bởi mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI), yêu cầu đối với công tác tư tưởng và báo chí càng đặt ra cao hơn. Với báo chí cách mạng Việt Nam, đó không chỉ là đưa thông tin nhanh, chính xác, mà còn phải làm tốt hơn vai trò đưa chủ trương, chính sách đến gần nhân dân, phản ánh thực tiễn từ cơ sở, giải thích những vấn đề người dân quan tâm, góp phần tạo đồng thuận và củng cố niềm tin xã hội.

Đó cũng là tinh thần được nhấn mạnh tại cuộc làm việc với các cơ quan báo chí về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2026. Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu báo chí phải “tinh, sắc, nhanh, đi trước đón đầu”; tiếp tục khẳng định vai trò là dòng chảy thông tin chủ lưu, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và lan tỏa các giá trị nhân văn trong xã hội.

Đặt trong ý nghĩa Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, yêu cầu ấy càng cho thấy rõ trách nhiệm của báo chí trong công tác tư tưởng hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, báo chí cách mạng Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới cả về nội dung, phương thức và tốc độ truyền tải thông tin. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo vừa mở ra cơ hội đưa thông tin chính thống đến với công chúng nhanh hơn, rộng hơn, vừa đặt ra yêu cầu báo chí phải chủ động hơn trong định hướng dư luận, đấu tranh với thông tin sai lệch, củng cố niềm tin xã hội.

Muốn giữ vững vai trò trên mặt trận tư tưởng, báo chí không chỉ cần đưa thông tin nhanh, chính xác, mà còn phải phân tích, lý giải để công chúng hiểu đúng, hiểu sâu; qua đó góp phần tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Vì vậy, các cơ quan báo chí cần chủ động hơn trên không gian số, phát huy vai trò là nguồn cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác; giúp người dân nhận diện, phân biệt đúng - sai, góp phần đấu tranh với tin giả, tin xấu độc.

Điều cốt lõi là hiệu quả của công tác tư tưởng phải được thể hiện ở sự thấu hiểu, tin tưởng và đồng thuận của nhân dân. Khi ý Đảng gặp lòng dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước. Như Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đó cũng là điều kiện quan trọng để hướng tới những dấu mốc lớn: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Với Quảng Ninh, đó cũng là trách nhiệm của báo chí địa phương trong việc đưa các chủ trương, quyết sách của tỉnh đến gần hơn với nhân dân; phản ánh thực tiễn, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, cổ vũ những cách làm hay, những con người đang góp sức xây dựng quê hương. Từ đó, báo chí không chỉ phản ánh sự phát triển, mà còn góp phần tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp - tiếp tục giữ vững dòng chảy thông tin chủ lưu và làm tốt hơn nhiệm vụ trên mặt trận tư tưởng trong thời đại số.