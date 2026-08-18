Góp phần củng cố đoàn kết, trao truyền bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa lãnh đạo cho các thế hệ

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, Huy hiệu Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan của Đảng.

Tại hội nghị, sau khi nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo tình hình đất nước, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào những quyết sách chiến lược của Đảng, Nhà nước để đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; đồng thời đóng góp ý kiến thẳng thắn, tâm huyết góp phần làm sâu sắc thêm những trọng tâm đổi mới, khâu đột phá trong các ngành, lĩnh vực…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc: Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 35 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sâu sắc của các đại biểu thể hiện kinh nghiệm, tầm nhìn, tình cảm và trách nhiệm với Đảng, nhân dân và tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí ở những cương vị và giai đoạn khác nhau, đã góp phần hoạch định đường lối, bảo vệ thành quả cách mạng, mở đường đổi mới, hội nhập, tạo dựng nền tảng cho hôm nay; mong muốn các đồng chí tiếp tục đồng hành, góp tâm, góp trí cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần củng cố đoàn kết, trao truyền bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa lãnh đạo cho các thế hệ cán bộ.

Nêu bật tầm vóc, giá trị của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Chặng đường 81 năm càng làm sáng rõ giá trị bền vững của 6 chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc cơ đồ mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã tạo dựng. Những thành tựu đạt được là kết tinh sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, công sức và xương máu của nhiều thế hệ, trong đó có đóng góp rất quan trọng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ, thời gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ. Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác lập tầm nhìn, mục tiêu và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Nghị quyết Đại hội đang được cụ thể hóa thành chương trình hành động. Hệ thống chính trị tiếp tục thể hiện bản lĩnh tự đổi mới, tự chỉnh đốn và quyết định những việc khó vì lợi ích lâu dài của đất nước. Kết quả bước đầu khẳng định hướng đi đúng, củng cố niềm tin, tạo khí thế…

Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, trong đó điểm nghẽn nổi lên rõ nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, mà sâu xa là vấn đề trách nhiệm chính trị, kỷ luật công vụ và năng lực lãnh đạo. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhận thức rõ nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay tự thỏa mãn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc là một dòng chảy liên tục. Mỗi thế hệ có hoàn cảnh, nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho độc lập vững chắc hơn bằng sức mạnh quốc gia; tự do được bảo đảm bằng dân chủ, pháp quyền, kỷ cương; hạnh phúc trở thành hiện thực ngày càng đầy đủ trong đời sống nhân dân; đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế được bồi đắp qua nhiều thế hệ; cùng truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chúng ta có đầy đủ cơ sở để vững tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Nhưng, niềm tin ấy chỉ thực sự bền vững khi được củng cố bằng đường lối đúng đắn, đội ngũ cán bộ gương mẫu, kỷ luật nghiêm minh, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hành động quyết liệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân, với trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ hôm nay, đất nước ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu đến năm 2045, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững vàng đi tới tương lai.