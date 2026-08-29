Hà Tĩnh: Xe cứu thương va chạm xe máy, 1 phụ nữ bị thương nặng

Sau va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển, xe cứu thương mang biển số Hà Tĩnh tiếp tục tông đổ một phần tường rào của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 28/8 trên quốc lộ 1 đoạn trước cổng Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, thuộc địa phận phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, xe cứu thương mang BKS 38A-003.xx lưu thông trên quốc lộ 1 để rẽ vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh đã xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38X1-507.xx do một phụ nữ cầm lái, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Sau va chạm, xe cứu thương tông vào cổng Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh làm đổ một phần tường rào của cơ sở y tế này.

Sau va chạm, xe cứu thương tông đổ một phần tường rào của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ đi xe máy bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu; 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Sông Trí và đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.