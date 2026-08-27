Hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Cục CSGT xử phạt 2 tài xế xe khách từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm bằng lái do không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Sáng 26/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT (Bộ Công an) lập biên bản 2 tài xế xe khách vi phạm quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi đi trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Cụ thể, tài xế Nguyễn V.Đ. (SN 1984, trú tại xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình), lái xe khách 24 chỗ BKS 18H-038.XX. và Nguyễn Văn T. (SN 1981, trú tại xã Hải Xuân, tỉnh Ninh Bình), lái xe khách 24 chỗ BKS 18H-063.XX.

Ô tô vi phạm quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi đi trên đường cao tốc, mỗi lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168.

Trước đó, Cục CSGT thông tin, từ 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 ra quân xử phạt tài xế vi phạm lỗi “không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước” trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

CSGT lập biên bản với tài xế vi phạm.

Theo Cục CSGT, Thông tư 38/2024 quy định trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, xe chạy với tốc độ trên 60 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 55m với xe phía trước. Trường hợp khoảng cách dưới 55m được xác định là vi phạm.

Nếu vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt tùy mức độ. Trường hợp chưa xảy ra va chạm, người điều khiển ô tô bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT lưu ý tài xế đi trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn không chỉ để tránh bị xử phạt mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian để xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc xuất hiện tình huống bất ngờ.