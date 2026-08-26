Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, sau 8 năm thực hiện nghị quyết, nhận thức đã được nâng lên; thể chế, quy định, quy trình công tác cán bộ từng bước hoàn thiện; phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và kỷ luật, kỷ cương cũng được tăng cường. Chuẩn bị cho công tác quy hoạch cán bộ đã chủ động hơn.

Tuy nhiên, công tác cán bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Quy trình chặt chẽ hơn nhưng mục tiêu cuối cùng là lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy đúng sở trường trong thực tế còn những vấn đề. Cơ cấu đội ngũ cán bộ còn bất cập. Cán bộ nổi trội, chuyên gia giỏi một số lĩnh vực chiến lược còn thiếu. Chất lượng cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều. Công tác đánh giá cán bộ vẫn là một khâu yếu. Nguồn kế cận ở một số vị trí, lĩnh vực còn mỏng. Cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài chưa đủ mạnh. Dữ liệu cán bộ phân tán, chưa thực sự trở thành nền tảng cho quản trị, dự báo và kiểm soát quyền lực. Tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm còn tương đối phổ biến.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị báo cáo tổng kết phải tăng việc phân tích và kiểm chứng, đánh giá mức độ thực hiện mục tiêu trong từng năm, từng giai đoạn mà Nghị quyết số 26-NQ/TW đã nêu; làm rõ chất lượng đội ngũ cán bộ sau quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng; chất lượng quyết định nhân sự; nguyên nhân của các hạn chế và trách nhiệm.

Định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nghị quyết mới của Trung ương khóa XIV phải thực sự tạo ra bước phát triển mới về tư duy, thể chế và phương thức công tác cán bộ; kế thừa những quan điểm, nguyên tắc còn nguyên giá trị của Nghị quyết số 26-NQ/TW, đồng thời giải quyết được những vấn đề thực tiễn mới đặt ra. Điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức vị trí việc làm, tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc.

Nghị quyết phải tiếp tục hoàn thiện 5 quan điểm chỉ đạo: Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về công tác cán bộ. Tập trung dân chủ phải đi đôi với rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm. Phân cấp gắn với kiểm soát quyền lực. Đức là gốc, nhưng phải coi trọng thực tài. Không lấy cơ cấu thay cho tiêu chuẩn, bảo đảm kế thừa, chuyển tiếp giữa các thế hệ.

Đề nghị tập trung vào ba đột phá chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi đột phá phải xử lý trúng điểm nghẽn và tạo được sự thay đổi về thể chế. Trước hết là đột phá trong đánh giá, lựa chọn, sử dụng, sàng lọc cán bộ. Kết quả đánh giá cán bộ phải được sử dụng thực chất trong các khâu của công tác cán bộ. Đột phá trong tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; chuyển mạnh từ nguồn khép kín sang nguồn mở, động, nhiều lớp, nhiều phương án; chuẩn bị cán bộ từ sớm, từ xa cho các vị trí trọng yếu, lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn. Đột phá hoàn thiện thể chế và quản trị đội ngũ cán bộ dựa trên dữ liệu, trách nhiệm và kiểm soát quyền lực. Dữ liệu cán bộ phải "đúng, đủ, sạch, sống", an toàn, được cập nhật và kiểm chứng, phục vụ quản trị, phân tích, dự báo, phát hiện nguồn, cảnh báo rủi ro. Tuy nhiên, công nghệ chỉ hỗ trợ, không thay thế được công tác chính trị, đánh giá phẩm chất, uy tín, thẩm định trực tiếp và trách nhiệm của cấp có thẩm quyền.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần rà soát các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức lại theo hướng tập trung, đồng bộ, khả thi, đặc biệt coi trọng năng lực tổ chức thực hiện. Yêu cầu đặt ra là: Cán bộ cấp chiến lược phải tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực kiến tạo; có tư duy hệ thống, khả năng dự báo, hoạch định và xử lý những vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp, tạo thế và mở đường cho phát triển. Người đứng đầu là hạt nhân quy tụ, trung tâm trách nhiệm; biết phát hiện, lựa chọn, bố trí và phát huy người có đức, có tài, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ cơ sở gần dân, sát dân, hiểu dân, thạo việc, nắm chắc địa bàn, làm chủ công nghệ, dữ liệu và có năng lực quản trị, giải quyết kịp thời vấn đề từ cơ sở.

Chú trọng xây dựng cơ quan, đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; có năng lực nghiên cứu, thẩm định, đánh giá, quản trị nguồn cán bộ, phân tích dữ liệu. Chất lượng tham mưu phải được đo bằng chất lượng đội ngũ cán bộ và những quyết định có liên quan đến cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết, dự thảo nghị quyết và kế hoạch thực hiện, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi để báo cáo Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến trình Trung ương theo quy định.