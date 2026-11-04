Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng nhận diện tin giả

Ngày 4/11, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị thành phố cơ sở 3 (phường Hồng Gai, TP Quảng Ninh), Ban Thường vụ Thành đoàn Quảng Ninh tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kỹ năng nhận diện tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu trung tâm thành phố đến các điểm cầu cấp xã, phường trên địa bàn . Dự hội nghị có lãnh đạo Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên thành phố; đại diện Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các giảng viên bộ môn Công nghệ thông tin (FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội); cùng đông đảo cán bộ Đoàn các cơ sở, đoàn viên thanh niên và sinh viên tiêu biểu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố .

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng xã hội mang đến nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực tham mưu, điều hành và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức Đoàn. Đội ngũ cán bộ Đoàn cần chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ số, đồng thời rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên thành phố phát biểu khai mạc chương trình bồi dưỡng, tập huấn.

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng, các đại biểu và đoàn viên thanh niên được lắng nghe các giảng viên FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội trao đổi hai chuyên đề chuyên sâu về chuyển đổi số: “Ứng dụng AI và công nghệ số trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trên không gian mạng” và “Ứng dụng AI trong tham mưu, xây dựng văn bản, kế hoạch, quản lý, điều hành và tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên, sinh viên”. Thông qua thực hành trực quan, các học viên được trang bị kỹ năng ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa việc thiết kế ấn phẩm truyền thông, biên tập nội dung số và quản lý công việc hành chính của Đoàn một cách khoa học, hiệu quả.

Giảng viên bộ môn Công nghệ thông tin (FPT Polytechnic Hà Nội) truyền đạt chuyên đề ứng dụng AI trong tuyên truyền và điều hành phong trào thanh niên.

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục triển khai nội dung tập huấn nâng cao kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và kỹ năng nhận diện tin giả, tin xấu độc trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Báo cáo viên sẽ tập trung phân tích các phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin sai lệch của các thế lực thù địch; hướng dẫn quy trình kiểm chứng nguồn tin, kỹ năng biên tập nội dung đấu tranh phản bác và phương pháp định hướng dư luận tích cực cho thanh niên trên mạng xã hội.

Đoàn viên thanh niên tại các điểm cầu trực tuyến cấp cơ sở theo dõi nội dung tập huấn.

Qua đó, phát huy rõ nét vai trò tiên phong của tuổi trẻ TP Quảng Ninh trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng không gian mạng an toàn, văn minh và góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên môi trường số.