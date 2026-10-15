Công bố quyết định của UBND thành phố về công tác cán bộ Sở Tài chính và Sở Công Thương

Chiều 15/10, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại Sở Tài chính và Sở Công Thương. Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, chủ trì và trao các quyết định.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

Tại hội nghị, UBND thành phố công bố quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Đức Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính; điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Ngô Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, nhấn mạnh: Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ là một bước trong lộ trình rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm, các sở, ngành cần tập trung cao độ, chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Ngô Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đều có quá trình đào tạo, rèn luyện và kinh nghiệm công tác tại nhiều vị trí khác nhau. Đây là cơ sở quan trọng để các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Tài chính và Sở Công Thương phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân công.

Đồng chí đề nghị, trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, sâu sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng xây dựng tập thể cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ, công chức hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Thay mặt các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đồng chí Phạm Đức Thắng, Giám đốc Sở Tài chính, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo thành phố. Đồng thời khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tập thể cán bộ, công chức đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.