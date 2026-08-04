Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tham gia tố tụng giải quyết án hành chính

Ngày 4/8, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá công tác tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tính đến giữa năm 2026), mặc dù khối lượng công việc ban đầu rất lớn, song công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn toàn tỉnh đã dần ổn định, các vụ việc phát sinh vượt cấp có xu hướng giảm dần, qua đó khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả quản trị của bộ máy hành chính tinh gọn.

Tại hội nghị, đại diện tòa án nhân dân các khu vực đã phản ánh một số khó khăn trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính. Cụ thể là việc rà soát, thu thập và bàn giao hồ sơ, tài liệu, chứng cứ giữa các cơ quan có lúc còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng. Bên cạnh đó, số lượng án hành chính tiếp tục gia tăng, nhiều vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp, kéo dài qua nhiều thời kỳ quản lý, đòi hỏi thời gian xác minh, thu thập chứng cứ từ nhiều cơ quan, đơn vị...

Chánh án Tòa án nhân dân khu vực phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động phối hợp của tòa án nhân dân hai cấp với các cơ quan hành chính trong quá trình giải quyết các vụ án hành chính. Công tác đối thoại, giải thích pháp luật cho người dân được chú trọng; các cơ quan hành chính đã tích cực rà soát hồ sơ quản lý nhà nước, phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ ngay từ khi tòa án thụ lý vụ án.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các địa phương.

Để nâng cao chất lượng công tác tham gia tố tụng và thi hành án hành chính trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tham gia tố tụng và tổ chức thi hành án hành chính. Người đứng đầu phải trực tiếp hoặc thường xuyên chỉ đạo, theo sát quá trình giải quyết vụ việc để nắm chắc bản chất vụ án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác tham mưu, soạn thảo, thẩm định và ban hành các quyết định hành chính; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu số chuyên ngành; duy trì hiệu quả cơ chế giao ban, tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện và giảm các vụ việc khiếu kiện vượt cấp.