Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Ngày 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại điểm cầu Quảng Ninh, dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố; các Ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Hội nghị được kết nối đến 568 điểm cầu trong thành phố với 28.446 cán bộ, đảng viên tham dự.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố cùng các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt, quán triệt 6 chuyên đề: “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu thành phố Quảng Ninh dự hội nghị tại điểm cầu thành phố.

Thông qua các chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tại hội nghị đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất đối với một số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Qua đó, hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Các đại biểu nghe các đồng chí lãnh đạo truyền đạt, quán triệt các chuyên đề.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, vấn đề quan trọng nhất là khâu triển khai thực hiện. Theo đó, các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung quán triệt đúng tinh thần của các văn kiện. Trên cơ sở đó lan tỏa ra toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời nhanh chóng hoàn thiện thể chế theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, phân định trách nhiệm; tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Coi đây là khâu quyết định để quá trình triển khai thực hiện đạt được hiệu quả cao nhất.

Đối với Nghị quyết về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý không gian phát triển quốc gia phải gắn kết chặt chẽ với không gian phát triển của từng vùng, từng địa phương, đưa không gian kinh tế vùng trở thành động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đó, xây dựng, hoàn thiện cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của đất nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng theo hướng chủ động, sắc bén, quyết liệt, hiệu quả; lấy niềm tin, sự hài lòng của nhân dân là thước đo chất lượng, hiệu quả trong hoạt động.