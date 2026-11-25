Đảng ủy BĐBP thành phố triển khai nhiệm vụ năm 2027

Ngày 25/11, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã quán triệt, cụ thể hóa hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và thành phố về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng. Công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ, sáng tạo, có trọng tâm, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ mới, đột xuất. Đơn vị đã ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, gắn giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật với phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47 phát huy tốt vai trò đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp 30 quần chúng ưu tú (đạt 150% kế hoạch), công nhận đảng viên chính thức cho 8 đồng chí và kịp thời bổ sung quy chế làm việc cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2030.

Công tác vận động quần chúng tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét. BĐBP thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg; phối hợp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử và tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Toàn lực lượng duy trì hiệu quả 25 cán bộ chỉ huy đồn tham gia cấp ủy các xã, phường, đặc khu biên giới, biển đảo; 59 đảng viên sinh hoạt chi bộ thôn, bản, khu phố và 362 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.451 hộ gia đình. Các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân” được tổ chức thiết thực với tổng kinh phí tặng quà đạt 2,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “BĐBP - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, “Hòm thư điện tử tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm” tiếp tục phát huy hiệu quả, củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân…

Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy BĐBP thành phố, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2027. Theo đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết thắng”, gắn với chủ đề công tác năm 2027 của thành phố. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình an ninh biên giới trên bộ và trên biển, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Lực lượng BĐBP cũng sẽ tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm xuyên quốc gia, xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền chống khai thác thủy sản tận diệt, bất hợp pháp; quản lý chặt chẽ người nước ngoài và chủ động ứng phó thiên tai. Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên các vấn đề quan trọng; kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, cảng biển, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.