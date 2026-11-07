LLVT Quảng Ninh tích cực triển khai cuộc vận động 50

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quảng Ninh đã đưa Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đi vào chiều sâu.

Nâng chất lượng quản lý, làm chủ trang bị kỹ thuật

Xác định vai trò quan trọng của cuộc vận động 50 trong nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sát nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Các mục tiêu của cuộc vận động được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác, gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ.

Trong quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin với phương pháp quản lý truyền thống; thường xuyên kiện toàn hồ sơ, sổ sách, cập nhật biến động về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ của trang bị. Từ đầu năm đến nay, 100% trang bị kỹ thuật đã được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ; hệ thống sổ sách đăng ký, thống kê được bổ sung, cập nhật thường xuyên. Việc sắp xếp, cất giữ trang bị và thực hiện chế độ bàn giao được duy trì theo quy định.

Cùng với quản lý trang bị, các đơn vị chú trọng lựa chọn, bố trí nhân lực làm công tác kỹ thuật; kết hợp đào tạo, bồi dưỡng với huấn luyện tại chỗ. Đối với những vị trí trực tiếp quản lý vũ khí, đạn dược, yêu cầu về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực công tác được coi trọng. Qua đó, trách nhiệm giữ gìn tài sản được giao được cụ thể hóa đến từng vị trí công tác.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Hà An kiểm tra trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, khai thác trang bị đúng tính năng, mục đích. Toàn Bộ CHQS thành phố đã bảo dưỡng, sửa chữa 625 lượt phương tiện, hàng nghìn khẩu súng, pháo và hàng trăm tấn đạn dược; đồng thời củng cố nhà kho, nhà xe, kiểm định trang bị, kịp thời phát hiện và khắc phục những hư hỏng, góp phần kéo dài tuổi thọ, bảo đảm hệ số kỹ thuật.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật còn được rèn luyện, đánh giá thông qua hội thi chuyên ngành. Tại Hội thi trợ lý, nhân viên thống kê, thủ kho quân khí giỏi cấp Quân khu năm 2026, Bộ CHQS Quảng Ninh đạt giải ba toàn đoàn, có một cá nhân đạt giải nhất và một cá nhân đạt giải ba. Đây là kết quả ghi nhận quá trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời tạo động lực để cán bộ, nhân viên tiếp tục nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác trang bị tại đơn vị.

Lấy an toàn, tiết kiệm làm thước đo hiệu quả

Gắn quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật với bảo đảm an toàn, thực hành tiết kiệm, Bộ CHQS thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm quy trình kỹ thuật, chủ động phòng ngừa rủi ro trong từng nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra được tăng cường, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ cao về mất an toàn lao động, sự cố kỹ thuật và cháy, nổ.

Các đơn vị chú trọng huấn luyện quy tắc an toàn trong khai thác, vận hành trang bị; thường xuyên rà soát, luyện tập phương án bảo vệ kho tàng, phòng chống cháy nổ, củng cố hệ thống chống sét và phương tiện phòng cháy chữa cháy. Trong năm, 100% máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được kiểm định đúng quy định; không xảy ra sự cố do vi phạm quy trình, quy tắc an toàn và kỹ thuật.

Thượng tá Đinh Kiên (thứ 2, bên phải), Trung Đoàn trưởng Trung đoàn 244, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh kiểm tra mô hình, học cụ phục vụ công tác huấn luyện.

Đối với an toàn giao thông, Bộ CHQS thành phố kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật với kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghề của đội ngũ lái xe; gắn xây dựng đơn vị vận tải “Chính quy, an toàn, hiệu quả” với cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Toàn bộ quân nhân tham gia viết cam kết an toàn giao thông năm 2026. Qua đó, đơn vị vận chuyển 120 tấn vật chất, 1.627 lượt người, bảo đảm an toàn tuyệt đối; không để xảy ra trường hợp mất an toàn giao thông.

Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cũng được chú trọng. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chặt chẽ quy định quản lý, sử dụng máy tính, thiết bị lưu trữ và kết nối mạng; tăng cường kiểm tra, phòng ngừa mã độc, nguy cơ lộ, lọt thông tin. Bộ CHQS thành phố đã kiểm tra trên 570 lượt máy tính, thiết bị thông tin, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế; không để xảy ra vụ việc mất an toàn thông tin nghiêm trọng.

Cùng với giữ vững an toàn, yêu cầu tiết kiệm được cụ thể hóa trong quản lý, sử dụng trang bị, vật tư, xăng dầu, điện, nước. Các đơn vị đẩy mạnh những cách làm thiết thực, như giữ tốt để tiết kiệm; sửa chữa, khôi phục tính năng kỹ thuật để tiếp tục sử dụng; dùng chung, dùng lại nhiều lần đối với vật tư, trang bị phù hợp. Bên cạnh đó, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng hướng vào giải quyết yêu cầu thực tế, nâng cao hiệu suất công tác và hiệu quả sử dụng ngân sách. Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS thành phố có 4 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tiêu biểu được Quân khu đánh giá cao. Đây là động lực khuyến khích cán bộ, nhân viên chủ động nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Đặng Văn Đáp, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật cho biết: Bộ CHQS thành phố tiếp tục triển khai toàn diện cuộc vận động 50, trọng tâm là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật; bồi dưỡng chuyên môn, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hành tiết kiệm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, khắc phục hạn chế, nhân rộng cách làm hiệu quả, bảo đảm trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất.