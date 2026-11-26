Quân khu 3 khai mạc tập huấn công tác quần chúng năm 2026

Sáng 26/11, tại Trung đoàn Bộ binh 244 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Quảng Ninh), Quân khu 3 tổ chức khai mạc lớp tập huấn công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang Quân khu năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, dự và chỉ đạo khai mạc.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có 116 cán bộ, gồm đại biểu các cơ quan chính trị, trợ lý công tác quần chúng và cán bộ Đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Trong hai ngày 26 và 27/11, các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi 6 chuyên đề trọng tâm, gồm: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và kỹ năng khai thác, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác; tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng tổ chức các hoạt động ngày nghỉ, giờ nghỉ, diễn đàn, tọa đàm, dạ hội thanh niên, hội thi; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quy chế công tác Công đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; những nội dung trọng tâm của Chương trình hành động về công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2025-2030.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ tham quan thực tế công tác xây dựng chính quy và hoạt động cổ động thao trường tại đơn vị cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương pháp tiến hành công tác quần chúng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội Phụ nữ, Công đoàn và cán bộ làm công tác quần chúng trong lực lượng vũ trang Quân khu. Qua đó, góp phần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức quần chúng, nâng cao chất lượng công tác quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.