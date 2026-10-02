Mỹ điều thêm 9.000 quân, tàu sân bay thứ ba tới Trung Đông

Quân đội Mỹ đang điều khoảng 9.000 binh sĩ cùng một nhóm tàu tới Trung Đông, trong đó có tàu sân bay thứ ba, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục để ngỏ khả năng tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Động thái này có thể đưa lực lượng hải quân Mỹ tại khu vực lên mức hơn 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ vào cuối tháng 10.

Tàu USS Gerald R. Ford bắt đầu chuyến chạy thử trên biển đầu tiên nhằm kiểm tra các hệ thống công nghệ hiện đại bằng chính động lực của tàu. Ảnh: AP.

Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 1/10 cho biết lực lượng đang trên đường tới Trung Đông gồm hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ. Nhóm tàu gồm cụm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, đi cùng tuần dương hạm USS Chosin, và nhóm tác chiến đổ bộ USS Makin Island với các tàu USS John P. Murtha và USS Anchorage. Theo quan chức này, nếu kế hoạch được triển khai như dự kiến, Mỹ sẽ có 3 tàu sân bay hoạt động tại khu vực ngay từ cuối tháng 10.

Hiện USS George H.W. Bush và USS George Washington đã có mặt tại khu vực, cùng nhóm tác chiến đổ bộ USS Boxer. Với lực lượng mới, tổng hiện diện hải quân Mỹ tại Trung Đông có thể vượt 20.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ, cùng hàng trăm máy bay.

Hải quân Mỹ từng triển khai đồng thời 3 cụm tác chiến tàu sân bay tại Trung Đông hồi tháng 4, lần đầu tiên kể từ năm 2003.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố ngày 1/10, Tổng thống Trump cho biết “có khả năng” Mỹ sẽ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Khi được hỏi chi tiết hơn về chiến lược, ông Trump từ chối tiết lộ kế hoạch quân sự cụ thể.

Ông cũng giải thích việc bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran, cho rằng những điều ông không chấp nhận một năm trước thì hiện nay cũng không thể chấp nhận. Tổng thống Mỹ dẫn đề nghị của Tehran về việc “mở lại” eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng, nhưng cho rằng toàn bộ đề xuất “chưa đủ tốt”.

Ông Trump trước đó từng nói chiến dịch quân sự tại Trung Đông chỉ kéo dài vài tuần, nhưng gần đây để ngỏ khả năng xung đột tiếp tục sau bầu cử giữa kỳ.