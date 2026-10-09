Khai thác hiệu quả thị trường khách Trung Quốc

Thị trường khách du lịch Trung Quốc luôn là một trong những nguồn khách quốc tế quan trọng của Quảng Ninh. Từ đầu tháng 10 đến nay, lượng khách xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, tạo tín hiệu tích cực cho tăng trưởng khách quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội để thành phố nâng chất lượng sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Du khách Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc kéo dài 7 ngày (từ 1-7/10), dòng khách qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục tăng cao. Toàn kỳ có trên 25.200 lượt người xuất nhập cảnh; riêng những ngày cao điểm, lượng khách du lịch quốc tế đạt khoảng 4.000 lượt/ngày.

Đáng chú ý, thay vì chủ yếu tham quan, mua sắm tại Móng Cái rồi trở về trong ngày như trước, ngày càng nhiều đoàn khách lựa chọn các tour 3-4 ngày, kết nối Móng Cái - Hạ Long. Hành trình được mở rộng với các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan di sản, trải nghiệm ẩm thực và sử dụng các dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Chị Xiao Ma, du khách Trung Quốc, chia sẻ: “Tôi đã đến Việt Nam hai lần và rất yêu thích những trải nghiệm tại đây. Dịp nghỉ Quốc khánh này, tôi quyết định quay lại và dành 3 ngày để khám phá thêm ẩm thực, văn hóa và các điểm du lịch. Dù lượng khách khá đông, thủ tục nhập cảnh vẫn được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện”.

Khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chuẩn bị khám phá Quảng Ninh.

Từ đầu năm đến nay, trên 880.000 lượt khách đã làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Để phục vụ hiệu quả dòng khách gia tăng qua cửa khẩu, lực lượng chức năng đã chủ động nâng cao năng lực phục vụ.

Thượng tá Chu Xuân Quyết, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết: Đơn vị chủ động tăng cường nhân lực, trang thiết bị và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trong đó có hệ thống cổng kiểm soát tự động, camera giám sát, nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục, vừa tạo thuận lợi cho du khách, vừa bảo đảm kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, giữ vững an ninh, an toàn tại cửa khẩu.

Không chỉ gia tăng về số lượng, nhu cầu của dòng khách này cũng đang có những thay đổi rõ nét. Các chương trình tour được doanh nghiệp lữ hành xây dựng theo hướng tăng thời gian lưu trú, đa dạng trải nghiệm và nâng chất lượng dịch vụ.

Kiến trúc độc đáo của nhà thờ Trà Cổ thu hút du khách Trung Quốc.

Chị Trương Thị Hà, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Minh Anh, cho biết: Nhu cầu của khách Trung Quốc hiện nay không chỉ dừng ở tham quan mà ngày càng chú trọng các hoạt động trải nghiệm, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa địa phương. Vì vậy, chúng tôi tập trung xây dựng những chương trình chất lượng, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm khách. Điển hình là tour 4 ngày 3 đêm kết nối Móng Cái - Trà Cổ - Hạ Long, trong đó du khách có thể khám phá cảnh quan, văn hóa địa phương, tham quan Vịnh Hạ Long và nghỉ dưỡng tại các khách sạn 4-5 sao. Việc kéo dài hành trình không đơn thuần nhằm tăng số điểm đến, mà hướng tới gia tăng chiều sâu trải nghiệm và giá trị dịch vụ trong mỗi chuyến đi.

Trên hành trình khám phá Vịnh Hạ Long, du khách Trung Quốc có thêm nhiều lựa chọn thay vì chỉ tham quan theo tuyến truyền thống. Các sản phẩm du thuyền cao cấp, nghỉ đêm trên vịnh, dịch vụ ẩm thực và trải nghiệm ngắm cảnh được nhiều nhóm khách quan tâm. Việc kết hợp tham quan di sản với nghỉ dưỡng giúp hành trình trở nên trọn vẹn hơn, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Khu nghỉ dưỡng Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort tại phường Móng Cái 1 luôn được chuẩn bị chu đáo để đón khách du lịch.

Bên cạnh các tour ngắn ngày, những chương trình du lịch chất lượng cao 5 ngày 4 đêm, 6 ngày 5 đêm từ Móng Cái kết nối Cẩm Phả, Quang Hanh, Vân Đồn đang ngày càng được quan tâm. Các sản phẩm golf, du thuyền, nghỉ dưỡng khoáng nóng, biểu diễn nghệ thuật... phù hợp với nhóm khách MICE và khách có khả năng chi trả cao. Xu hướng kết hợp các điểm đến di sản Hạ Long - Yên Tử cũng được mở rộng, bổ sung yếu tố văn hóa, tâm linh vào hành trình, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách Trung Quốc.

Là một trong những địa phương trọng điểm tham gia chương trình “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027”, Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường khách và tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, du lịch với các địa phương của Trung Quốc. Theo ngành Du lịch, Trung Quốc tiếp tục được xác định là thị trường quốc tế trọng điểm của Quảng Ninh, với quy mô lớn, khả năng phục hồi nhanh và có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng khách quốc tế của thành phố.

Để khai thác hiệu quả thị trường này, Quảng Ninh tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp từng phân khúc khách. Thành phố tăng cường tham gia các hội chợ, diễn đàn du lịch quốc tế tại Trung Quốc; tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp lữ hành hai bên; đón các đoàn famtrip, presstrip khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch. Cùng với đó là mở rộng hợp tác với các địa phương Trung Quốc trong phát triển du lịch xuyên biên giới, duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, liên kết tour, tuyến giữa Quảng Ninh với Quảng Tây và các địa phương khác.

Việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, địa phương và sản phẩm được kỳ vọng góp phần hình thành thêm các tour liên tuyến, đa dạng hóa trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của khách Trung Quốc tại Quảng Ninh.