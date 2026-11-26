Giảm 50% giá vé cáp treo Yên Tử trong ngày xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam

Ngày 6/12, tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử sẽ tổ chức chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”, xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam với sự tham gia dự kiến của trên 10.000 người. Nhân dịp này, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm triển khai chương trình giảm 50% giá vé cáp treo, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách tham gia sự kiện.

Du khách chào cờ trên đỉnh Chùa Đồng dịp Quốc khánh 2/9.

Chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng” diễn ra từ 5h30 đến 7h30 ngày 6/12, với các hoạt động: Leo núi, chào cờ và hát Quốc ca trên đỉnh thiêng Yên Tử. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Yên Tử – vùng đất Phật linh thiêng, giàu giá trị lịch sử, văn hóa đến đông đảo nhân dân và du khách.

Để phục vụ sự kiện, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm mở cửa đón khách trải nghiệm, check-in tại khu vực cáp treo từ 3h30 sáng 6/12, đồng thời giảm 50% giá vé cáp treo trong ngày. Cụ thể, hiện tại, giá vé cáp treo khứ hồi 2 tuyến có giá 390.000 đồng, sau giảm còn 195.000 đồng, bao gồm các điểm tham quan: Huệ Quang Kim Tháp, chùa Hoa Yên, chùa Một Mái, An Kỳ Sinh, Bảo tượng Phật Hoàng, chùa Đồng và vé xe điện. Vé cáp treo khứ hồi tuyến 1 có giá 320.000 đồng, sau giảm còn 160.000 đồng, bao gồm Huệ Quang Kim Tháp, chùa Hoa Yên, chùa Một Mái và vé xe điện.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp triển khai các chính sách ưu đãi nhằm tạo thuận lợi cho người dân, du khách đến với Yên Tử. Trước đó, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đơn vị đã miễn phí vé cáp treo phục vụ du khách. Hiện nay, chính sách miễn phí trông giữ phương tiện ô tô, xe máy tại bến xe Hạ Kiệu, phường Yên Tử cũng đang được duy trì đến hết năm 2026.

Đáng chú ý, từ năm 2026 đến hết ngày 31/12/2028, người dân và du khách được miễn phí tham quan Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Những chính sách này thể hiện sự quan tâm của tỉnh Quảng Ninh cùng sự đồng hành, hưởng ứng của doanh nghiệp trong việc tri ân nhân dân, du khách và phật tử; đồng thời tạo điều kiện để ngày càng nhiều người có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị đặc sắc của di sản.

Việc kết hợp tổ chức sự kiện quy mô lớn với các chính sách ưu đãi dịch vụ không chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn tạo thêm sức hút cho Yên Tử, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị bước vào mùa lễ hội đầu xuân. Qua đó, tiếp tục lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, đưa hình ảnh vùng đất thiêng đến gần hơn với người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.