Mở rộng thị trường khách du lịch Nga

Quảng Ninh có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến mới của du khách Nga bên cạnh những địa danh quen thuộc như Nha Trang, Phú Quốc và Mũi Né. Địa phương sở hữu hệ thống hạ tầng du lịch tương đối đồng bộ, từ sân bay, cảng biển, giao thông kết nối đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đặc biệt, bên cạnh hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên bờ, các sản phẩm nghỉ dưỡng trên du thuyền, tàu lưu trú quy mô lớn tại vịnh Hạ Long cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh giới thiệu sản phẩm đến đối tác Nga.

Nhằm khai thác tiềm năng thị trường này, thời gian qua, Quảng Ninh tăng cường hoạt động xúc tiến du lịch tại Nga. Ngày 10/7, tại Moscow, Quảng Ninh tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp lữ hành và đối tác du lịch Nga. Tại đây, các doanh nghiệp Quảng Ninh giới thiệu hệ thống cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí cùng những gói sản phẩm được thiết kế phù hợp với thị trường. Các cuộc gặp gỡ trực tiếp cũng mở ra cơ hội hợp tác trong trao đổi nguồn khách và phát triển sản phẩm du lịch.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đã đón khoảng 10 đoàn doanh nghiệp lữ hành Nga đến khảo sát, tìm hiểu thị trường. Gần đây nhất, từ ngày 21-26/11, đoàn famtrip gồm 19 đại diện doanh nghiệp lữ hành đến từ thành phố Ekaterinburg, tỉnh Sverdlovsk (Liên bang Nga) đã đến khảo sát các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn. Đây là những đối tác tiềm năng, có khả năng khai thác phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày. Ekaterinburg và tỉnh Sverdlovsk cũng được Quảng Ninh xác định là một trong những địa bàn trọng điểm trong định hướng mở rộng thị trường Nga và CIS giai đoạn 2026-2030.

Trong hành trình, đoàn khảo sát cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ MICE tại khách sạn FLC Grand Hạ Long; trải nghiệm show diễn thực cảnh tại hang Ngọc Rồng, tham quan Bảo tàng Quảng Ninh, trải nghiệm thuyền ba vách và một số điểm đến đặc sắc. Đoàn cũng có chương trình tham quan, nghỉ đêm trên du thuyền Grand Pioneers để tìm hiểu sản phẩm nghỉ dưỡng trên vịnh Hạ Long; đồng thời khảo sát dịch vụ tại Yên Tử và nghỉ đêm ở khách sạn Legacy Yên Tử - MGallery.

Bà Natly Zimon, Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại, Công ty lữ hành More Travel, cho biết: Các doanh nghiệp Nga đánh giá cao chất lượng dịch vụ và sự đa dạng của sản phẩm du lịch Quảng Ninh, nhất là các sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo. Đây là những loại hình phù hợp với thị hiếu của khách Nga, vốn yêu thích du lịch biển, tắm nắng, nghỉ dưỡng dài ngày và khám phá thiên nhiên. Với lợi thế vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long cùng hệ thống lưu trú, du thuyền cao cấp, Quảng Ninh có nhiều điều kiện xây dựng các chương trình du lịch chuyên biệt cho thị trường này.

Cùng thời điểm, từ ngày 21-28/11, Quảng Ninh còn đón đoàn famtrip Liên bang Nga gồm 41 đại biểu, đại diện 32 doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông và nhà đầu tư đến từ 9 tỉnh, thành phố của Nga đến khảo sát sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Việc liên tiếp đón các đoàn khảo sát với thành phần đa dạng cho thấy sự chủ động của địa phương trong tiếp cận thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm các kênh phân phối khách quốc tế.

Du khách Nga lên tàu trải nghiệm hành trình mới khám phá vịnh Hạ Long.

Cùng với hoạt động xúc tiến, Quảng Ninh chú trọng phát triển những sản phẩm mới, có tính khác biệt, hướng tới nhu cầu của phân khúc khách Nga cao cấp. Theo ông Lương Thế Tuyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận, hành trình 3 ngày 2 đêm kết nối vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long mang đến cho du khách cơ hội khám phá cảnh quan hai vùng vịnh, kết hợp nghỉ dưỡng với các hoạt động trải nghiệm như tổ chức tiệc trên bãi biển, thưởng thức văn hóa và ẩm thực địa phương. Việc kết hợp trải nghiệm trên bờ và dưới biển góp phần làm phong phú hành trình, tăng giá trị cho chuyến đi.

Từ thực tế đón các đoàn khảo sát, doanh nghiệp du lịch có thêm cơ hội nắm bắt thị hiếu, đánh giá nhu cầu để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và phương thức phục vụ. Ông Vinayak Razdan, Tổng quản lý FLC Grand Hạ Long, cho biết: Khách sạn đã đón nhiều đoàn famtrip từ Nga. Các đối tác đánh giá cao cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, đặc biệt là hệ thống phòng hội nghị, hội thảo phù hợp với phân khúc khách MICE. Lợi thế giao thông kết nối thuận tiện, thời gian di chuyển nhanh giữa các điểm đến cũng là yếu tố giúp Quảng Ninh tăng sức hấp dẫn đối với doanh nghiệp lữ hành Nga.

Hướng tới mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, mở rộng thị trường Nga và CIS là một trong những giải pháp quan trọng giúp Quảng Ninh đa dạng hóa nguồn khách, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Để biến tiềm năng thành nguồn khách ổn định, hoạt động xúc tiến cần tiếp tục gắn với đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực phục vụ. Qua đó, từng bước tạo dựng vị thế của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch quốc tế, trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với du khách Nga.