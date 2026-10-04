Ẩm thực làm nóng mùa du lịch

Ẩm thực đang trở thành chất liệu kết nối lễ hội, văn hóa và trải nghiệm đêm, góp phần tạo nên một mùa du lịch thu đông sôi động trên nhiều vùng đất Quảng Ninh.

Mở đầu chuỗi điểm hẹn cuối năm là Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026, dự kiến diễn ra trong quý IV tại Bãi Cháy. Sự kiện dự kiến được bố trí kề Chợ đêm VuiFest sôi động, quy mô khoảng 200 gian hàng trong nước và quốc tế. Từ đặc sản biển Quảng Ninh, món ngon vùng miền đến hương vị các quốc gia, liên hoan hứa hẹn tạo nên không gian thưởng thức phong phú bên bờ vịnh, kéo dài trải nghiệm của du khách.

Liên hoan ẩm thực với cách làm mới "thương hiệu" đã gây dựng nhiều năm nay, sẽ trở thành điểm hẹn cho nhiều du khách.

Sức hút ấy bắt đầu từ kỳ liên hoan năm 2025, quy tụ khoảng 200 gian hàng tại ba không gian ẩm thực , đón khoảng 50.000 lượt khách, cùng nhiều hoạt động trình diễn, pha chế và khám phá vùng nguyên liệu bằng công nghệ. Trên nền tảng đó, mùa liên hoan năm nay được chờ đợi ở khả năng kết nối: thưởng thức món ngon, xem chế biến, mua đặc sản rồi tiếp tục dạo chợ đêm, xem biểu diễn tại VuiFest.

Để sức hút ấy chuyển thành hiệu quả kích cầu bền vững, điều quan trọng không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở chất lượng trải nghiệm. Theo bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, tại cuộc làm việc với các doanh nghiệp du lịch trung tuần tháng 9, kích cầu du lịch cần gắn với việc chủ động xây dựng sản phẩm, chương trình xúc tiến phù hợp từng thị trường, đồng thời nâng chất lượng dịch vụ, quảng bá và giữ gìn uy tín điểm đến.

Đây cũng là yêu cầu để các sự kiện ẩm thực tạo sức hút thực chất, kết nối tốt hơn với lưu trú, vui chơi và mua sắm. Vì vậy, không chỉ dừng ở Liên hoan Ẩm thực, dịp cuối năm, TP Quảng Ninh còn đưa ẩm thực vào các gói kích cầu kết hợp lưu trú, tham quan, trải nghiệm và vận chuyển; qua đó giúp ẩm thực, đặc sản trở thành một phần xuyên suốt của hành trình.

Từ những gói trải nghiệm đó, không khí kích cầu còn được cộng hưởng bởi chuỗi vui chơi đêm duy trì từ tháng 8 - 12 tại Bãi Cháy. VuiFest kết hợp thương mại, ẩm thực, nghệ thuật đường phố; Halo Bay Show tạo điểm nhấn bằng âm thanh, ánh sáng, nhịp nước tại đường Hoàng Quốc Việt; pháo hoa định kỳ tô sắc đêm Hạ Long. Sau hành trình tham quan vịnh, du khách vẫn có nhiều lựa chọn ăn, xem và chơi.

Từ không gian đêm Bãi Cháy, hành trình nối sang sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch và ẩm thực Quảng Ninh, Việt Nam - Quảng Tây, Trung Quốc, dự kiến tổ chức trong quý IV tại phường Hạ Long. Chương trình có biểu diễn nghệ thuật, gian hàng du lịch, thương mại và ẩm thực. Mang màu sắc giao lưu biên giới, sự kiện dùng món ăn làm cầu nối giới thiệu văn hóa, sản phẩm và hành trình, góp phần quảng bá điểm đến tới thị trường khách Trung Quốc.

Tiếp nối mạch giao lưu là Triển lãm Đặc sản vùng miền Sắc Thu Quảng Ninh 2026, dự kiến diễn ra trong quý IV tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm. Nếu liên hoan thiên về thưởng thức tại chỗ, triển lãm mở sang trải nghiệm chọn đặc sản làm quà. Sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến và đặc sản vùng miền cùng hội tụ, giúp du khách nhận diện giá trị nguyên liệu và vùng sản xuất.

Đa dạng các hoạt động cùng các chương trình ẩm thực đặc sắc là yếu tố thu hút du khách tới Quảng Ninh dịp cuối năm.

Không dừng ở trung tâm, chuỗi trải nghiệm còn lan tới Lễ hội mùa Thu Yên Tử, dự kiến tổ chức trong quý IV tại phường Yên Tử, kết nối cảnh sắc, di sản, văn hóa tâm linh với sản vật địa phương. Du khách có thể thưởng ngoạn mùa thu non thiêng, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức hương vị vùng Đông Triều, Yên Tử.

Từ miền di sản, hành trình tiếp tục đến Bình Liêu Then Festival, dự kiến diễn ra trong quý IV tại xã Bình Liêu. Làn điệu Then, văn hóa Tày và cảnh quan mùa cỏ lau, mùa lúa tạo phông nền cho trải nghiệm ẩm thực bản địa. Món ăn, nông sản của đồng bào không chỉ phục vụ du khách mà còn kể câu chuyện về đất và người Bình Liêu.

Qua chuỗi hoạt động, ẩm thực vừa tạo lý do để khách đến, vừa kéo dài thời gian lưu lại và mở rộng chi tiêu. Khi chất lượng món ăn, giá cả, phục vụ và liên kết dịch vụ được bảo đảm, mỗi hương vị sẽ góp phần làm nên một mùa thu đông Quảng Ninh sôi động, giàu bản sắc.