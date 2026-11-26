Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác, kết nối thị trường khách du lịch Nga

Chiều 26/11, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh làm việc với Đoàn khảo sát du lịch từ Liên bang Nga nhằm trao đổi cơ hội hợp tác, kết nối doanh nghiệp, xây dựng sản phẩm và thúc đẩy đưa khách Nga đến Quảng Ninh trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển du lịch Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển du lịch Quảng Ninh theo hướng chất lượng cao và bền vững. Trong đó, các di sản thế giới Vịnh Hạ Long, Yên Tử cùng chuỗi sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, du thuyền, chăm sóc sức khỏe được xác định là những lợi thế để xây dựng các chương trình du lịch phù hợp với thị trường Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Đại diện đoàn khảo sát phía Nga đánh giá cao tài nguyên du lịch của Quảng Ninh, phù hợp với thị hiếu của khách du lịch Nga.

Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp lữ hành, hiệp hội du lịch và cơ quan truyền thông Nga phối hợp quảng bá điểm đến Quảng Ninh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp địa phương xây dựng sản phẩm nghỉ dưỡng biển đảo, du thuyền, chăm sóc sức khỏe và lưu trú dài ngày. Việc thiết kế chương trình cần chú trọng chất lượng dịch vụ, mức giá, phương thức phục vụ và khả năng kết nối Quảng Ninh với các điểm đến khác của Việt Nam nhằm tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn phối hợp nghiên cứu tổ chức các chuyến bay thuê chuyến, tiến tới khai thác đường bay thương mại trực tiếp giữa Liên bang Nga và Vân Đồn khi đủ điều kiện.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội du lịch Liên Bang Nga bày tỏ ấn tượng, đánh giá cao tiềm năng và sự đa dạng của các sản phẩm du lịch Quảng Ninh; đồng thời trao đổi về nhu cầu, thị hiếu của du khách Nga; khả năng phối hợp với doanh nghiệp địa phương để xây dựng các chương trình du lịch phù hợp. Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội du lịch Liên Bang Nga cũng thảo luận cơ hội hợp tác phát triển sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển, dịch vụ cảng khách quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực du lịch sử dụng tiếng Nga.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh trao biên bản ghi nhớ hợp tác cho các đơn vị lữ hành, du lịch Nga.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh trao quà lưu niệm cho đại diện đơn vị lữ hành và du lịch Nga.

Trước đó, đoàn khảo sát đã làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Chi hội Khách sạn Quảng Ninh, Công ty TNHH Heritage Tour and MICE với mục tiêu hướng tới hình thành các chương trình du lịch cụ thể, từng bước mở rộng thị trường khách Nga và các nước CIS.

Đoàn khảo sát Nga ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Chi hội Khách sạn Quảng Ninh, Công ty TNHH Heritage Tour and MICE.

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát của đoàn từ ngày 21 – 28/11 tại Quảng Ninh, đoàn khảo sát với 41 thành viên, đại diện hơn 30 đơn vị lữ hành và truyền thông đến từ nhiều địa phương của Liên bang Nga đã khảo sát nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch trên di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, di sản văn hóa thế giới Yên Tử, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Onsen Quang Hanh... Qua đó, tìm hiểu khả năng phát triển các chương trình du lịch nghỉ dưỡng biển đảo, du thuyền, văn hóa tâm linh và chăm sóc sức khỏe dành cho thị trường khách Nga.