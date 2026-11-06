Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Ngày 6/11, Thường trực Thành ủy họp giao ban để nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV, giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2026 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì và kết luận hội nghị.

Nhằm huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, UBND thành phố đã triển khai Đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2026”; đồng thời, xây dựng phương án điều hành, giao nhiệm vụ và yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, khai thác tối đa tiềm năng, dư địa tăng trưởng.

Tính đến hết tháng 10/2026, các sản phẩm chủ yếu cơ bản bảo đảm tiến độ quý IV và cả năm. Đối với 19 sản phẩm chủ yếu được theo dõi về sản lượng đến từng tháng, có 17/19 sản phẩm chủ yếu đạt và vượt kế hoạch tháng 10/2026. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 5/5 chỉ tiêu sản phẩm đạt và vượt kế hoạch tháng; khu vực công nghiệp - xây dựng có 9/11 sản phẩm đạt và vượt kế hoạch tháng; khu vực dịch vụ có 3/3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đạt 84.953 tỷ đồng, bằng 115% dự toán, bằng 85% kịch bản cả năm, bằng 122,7% cùng kỳ. Trong tháng 10, thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 10.622 tỷ đồng; thu hút FDI đạt 3,98 triệu USD, trong đó cấp mới 1 dự án, điều chỉnh tăng vốn 2 lượt dự án. Đến hết ngày 31/10/2026, tổng giải ngân vốn đầu tư công đạt 19.040 tỷ đồng, bằng 97,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm và 58,21% kế hoạch vốn năm 2026 sau điều chỉnh.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV đạt 15,01%, cả năm đạt 13,21% theo kịch bản đã đề ra. Đây phải được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, tăng sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ lực, đặc biệt là than. Cùng với đó, thúc đẩy hoạt động du lịch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu, tập trung hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; tăng cường đôn đốc, thu hồi các khoản nợ thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu ngân sách.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu không chỉ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, mà còn phải chủ động tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Qua đó, từng bước hình thành quỹ đất sạch, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, sẵn sàng các điều kiện thu hút những dự án đầu tư mới có quy mô, chất lượng trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Thành ủy cũng đã nghe và cho ý kiến công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/11 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số VTVGo, tiếp sóng trên kênh VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam và kênh QTV của Báo và PTTH Quảng Ninh. Dự kiến, lễ kỷ niệm thu hút khoảng 10.000 đại biểu, các thế hệ thợ mỏ, cùng đông đảo nhân dân và du khách tham dự.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “90 năm – Hùng ca và Khát vọng”, kết hợp màn bắn pháo hoa tầm thấp, tái hiện chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành của đội ngũ công nhân Vùng mỏ, đồng thời tôn vinh truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, phương án tổ chức; phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ đại biểu, nhân dân tham dự. Qua đó, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, an toàn, chu đáo, để lại dấu ấn sâu sắc.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy họp để nghe và cho ý kiến về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Hải Xuân 1 và Cụm công nghiệp Hải Xuân 2 tại phường Móng Cái 1. Đồng chí Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát các điều kiện thành lập các cụm công nghiệp; đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; sự phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của địa phương. Trong đó, cần nghiên cứu, lựa chọn các ngành nghề thu hút đầu tư phù hợp với lợi thế, yêu cầu thực tiễn của địa phương, ưu tiên các lĩnh vực phục vụ hoạt động logistics, dịch vụ hỗ trợ xuất, nhập khẩu và phân phối hàng hóa quy mô nhỏ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đồng chí đặc biệt lưu ý đến vấn đề môi trường, bảo đảm việc hình thành các cụm công nghiệp phù hợp với định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an thành phố, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.