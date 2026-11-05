Khơi thông nguồn lực, tạo đà bứt phá

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt trên 13% trong năm 2026, thành phố Quảng Ninh đang tập trung khai thác hiệu quả các động lực phát triển, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án và khơi thông nguồn lực đầu tư. Sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cùng nỗ lực của các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đang tạo nền tảng để kinh tế thành phố tăng tốc, bứt phá trong chặng nước rút cuối năm.

Lực đẩy từ các ngành mũi nhọn

Ngay từ đầu năm 2026, HĐND thành phố Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 334 ngày 5/2/2026, nâng mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 12,5% lên 13% trở lên. Cụ thể hóa mục tiêu này, thành phố xây dựng kịch bản điều hành đến từng ngành, lĩnh vực; ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tăng cường tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Sau 10 tháng, kinh tế thành phố duy trì đà tăng trưởng tích cực. Nổi bật, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 19,29% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,19%, tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng.

Sản xuất nguyên liệu và linh kiện của túi khí an toàn dành cho ô tô tại Công ty TNHH Autoliv Việt Nam (KCN Sông Khoai).

Là doanh nghiệp sản xuất túi khí, dây an toàn và vô lăng cho các hãng xe toàn cầu tại KCN Sông Khoai, Công ty TNHH Autoliv Việt Nam đã nhanh chóng lấp đầy công suất, mở rộng mặt bằng chỉ sau một năm vận hành. Các dây chuyền sản xuất đang hoạt động hết công suất để đáp ứng tiến độ giao hàng xuất khẩu, đóng góp trực tiếp vào giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.

Bà Darawan, Giám đốc Nhà máy Autoliv Việt Nam, cho biết: Sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của chính quyền thành phố đã giúp doanh nghiệp triển khai dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp mong muốn địa phương tiếp tục có giải pháp bảo đảm nguồn lao động và cung ứng điện ổn định, đáp ứng yêu cầu vận hành các dây chuyền.

Cùng với công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành Than tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên đang tập trung nâng cao năng suất, sản lượng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn lao động. Trong 10 tháng năm 2026, sản lượng than sạch đạt trên 35,3 triệu tấn, bằng 83,51% kế hoạch cả năm.

Ông Vũ Văn Điều, Trưởng Ban Sản xuất than, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cho biết: Trong những tháng cuối năm, Tập đoàn tiếp tục điều hành linh hoạt kế hoạch sản xuất, khai thác tối đa năng lực hiện có, tháo gỡ khó khăn trong khai thác, kiểm soát chi phí và bảo đảm an toàn. Qua đó, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm, duy trì ổn định sản lượng, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế và đóng góp vào tăng trưởng chung.

Sản xuất than tại Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.

Ở khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn. Trong 10 tháng, thành phố đón 20,3 triệu lượt khách, tăng 10,23% so với cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%. Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách, cho thấy hiệu quả khai thác và chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch từng bước được cải thiện.

Hiện thành phố có khoảng 1.630 cơ sở lưu trú, trong đó 21 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, cùng hơn 200 doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế và hàng trăm đơn vị kinh doanh dịch vụ trên vịnh Hạ Long - Bái Tử Long. Cộng đồng doanh nghiệp đang tích cực mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh quảng bá, đặt dịch vụ và thanh toán trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Kết quả từ các ngành công nghiệp, than và du lịch đang tạo lực đẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là cơ sở để thành phố tiếp tục phát huy lợi thế, khơi thông các nguồn lực và mở rộng dư địa phát triển trong những tháng cuối năm.

Tăng tốc, bứt phá giai đoạn nước rút

Tại cuộc làm việc với thành phố Quảng Ninh mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng yêu cầu địa phương tập trung cao độ, dồn lực cho quý IV, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Quán triệt chỉ đạo này, thành phố thống nhất tập trung lãnh đạo, điều hành theo nguyên tắc “bù đắp phần hụt - phát huy phần vượt - tạo tăng trưởng mới”. Trọng tâm là khơi thông các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ dự án, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Du khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Legacy Yên Tử.

Trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng trên 18,5% trong quý IV. Các giải pháp trọng tâm là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các KCN Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Đông Triều; tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện khí LNG, điện gió; bảo đảm sản xuất than, điện ổn định. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tăng cường chuyển giao công nghệ và liên kết doanh nghiệp.

Đối với nông nghiệp, thành phố tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, hoàn thành giao khu vực nuôi biển và đầu tư hạ tầng hậu cần nghề cá.

Khu vực dịch vụ phấn đấu tăng trưởng 14,11% trong quý IV, với trọng tâm kích cầu du lịch Thu - Đông, thu hút khách quốc tế, phát triển kinh tế di sản, kinh tế đêm, du lịch tàu biển và các sản phẩm chất lượng cao gắn với không gian Hạ Long - Yên Tử - Bái Tử Long. Tiến độ đưa Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long vào hoạt động cũng được tập trung thúc đẩy.

Ở lĩnh vực thương mại, logistics, thành phố đẩy nhanh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng, hoàn thiện hạ tầng cảng biển, nạo vét luồng hàng hải, thu hút nhà đầu tư thứ cấp và thúc đẩy thương mại biên giới. Cùng với đó, quyết liệt điều chuyển vốn khỏi các dự án chậm tiến độ, tăng tốc thi công các công trình giao thông động lực và đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, mở rộng không gian kết nối và phát triển.

Chế biến thủy sản tại HTX Thủy sản Hồng Phát (đặc khu Vân Đồn).

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng khẳng định, trong 3 tháng cuối năm, Quảng Ninh quyết tâm triển khai phong trào thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá”, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Chính phủ giao; đạt tăng trưởng kinh tế trên 13% và thu ngân sách nhà nước trên 100.000 tỷ đồng. Các nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, địa phương, đơn vị; trong đó, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thi công công trình, khả năng mở rộng sản xuất và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là thước đo quan trọng.

Song song với các giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư, thành phố tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường được tăng cường; tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả, chuẩn hóa dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển và kinh tế di sản tiếp tục được xác định là những động lực phát triển quan trọng.

Với tinh thần hành động quyết liệt, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm, Quảng Ninh đang tập trung chuyển hóa tiềm năng, lợi thế thành nguồn lực và kết quả tăng trưởng cụ thể. Việc khơi thông các điểm nghẽn, phát huy vai trò của những ngành kinh tế chủ lực, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sẽ là những yếu tố quyết định để thành phố hoàn thành cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.