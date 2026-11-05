Giai đoạn "nước rút" hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Ninh đạt 12,56%, đứng đầu cả nước. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục tăng tốc trong 2 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 13% theo kịch bản đã xây dựng.

UBND thành phố họp rà soát kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng vào đầu tháng 11/2026.

Năm 2026 có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong bối cảnh cả nước đặt yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số, Quảng Ninh xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%, đồng thời chủ động xây dựng kịch bản cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, cùng nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, sau 9 tháng năm 2026, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,56%, đứng đầu cả nước; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì đà tăng trưởng. Kết quả này cho thấy nền kinh tế thành phố tiếp tục duy trì sức bật, các động lực tăng trưởng từng bước được củng cố. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu cả năm, áp lực tăng trưởng trong quý IV rất lớn.

Cụ thể, tại cuộc họp rà soát kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng của UBND thành phố vào đầu tháng 11 vừa qua, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 13%, quý IV/2026, Quảng Ninh phải đạt tăng trưởng khoảng 15%. Đây là thách thức không nhỏ trong bối cảnh một số ngành, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu, sản lượng theo kế hoạch kịch bản; những tháng cuối năm là khoảng thời gian thấp điểm của ngành du lịch; một số nhà máy mới bước vào giai đoạn khởi động sản xuất sau khi hoàn thành xây dựng…

Với quyết tâm không chỉ đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà phấn đấu đảm bảo mục tiêu theo kịch bản đã xây dựng, Quảng Ninh xác định, phát huy đồng thời các động lực từ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, vận tải, thương mại, bất động sản và thu ngân sách; không để sự thiếu hụt của một ngành làm ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng chung.

Trên tinh thần đó, Quảng Ninh đang thực hiện, tính toán, cân đối, nâng cao năng lực ở các ngành, lĩnh vực còn dư địa phát triển nhằm bù đắp cho những ngành thiếu hụt. Trong đó, sản xuất và phân phối điện được xác định là một trong những nguồn bù đắp quan trọng cho phần thiếu hụt của ngành khai khoáng. Ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan đang đôn đốc 7 doanh nghiệp có dự án mới đưa vào sản xuất, bảo đảm doanh thu bổ sung gần 400 triệu USD, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục phân phối sản phẩm vào thị trường nội địa, giải phóng hàng tồn kho, nhất là các sản phẩm ô tô, ti vi; chủ động tháo gỡ khó khăn về thị trường, đơn hàng và hoạt động sản xuất.

Dự án đường ven sông đang được chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh khối lượng giải ngân, đóng góp cho tăng trưởng.

Cùng với đó, ngành Xây dựng phấn đấu bổ sung khoảng 2.000 tỷ đồng giá trị xây dựng trong quý IV, từ các dự án khởi công mới, dự án sản xuất vật liệu xây dựng từ đất, đá thải mỏ và các dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Trong lĩnh vực bất động sản, mục tiêu đặt ra là đưa 6.731 căn nhà ở thương mại và 443 lô đất nền vào kinh doanh trong quý IV.

Ở khu vực dịch vụ, thương mại, thành phố tập trung kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động bán buôn, bán lẻ trong những tháng cuối năm; hỗ trợ Trung tâm thương mại AEON Mall Hạ Long và các tổ hợp thương mại lớn sớm đi vào hoạt động.

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức hiệu quả các chuỗi sự kiện, hoạt động kích cầu cuối năm, thu hút khách du lịch, gia tăng doanh thu dịch vụ. Cùng với các động lực sản xuất, thành phố đặt yêu cầu hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách có đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Để triển khai hiệu quả các kế hoạch, thành phố gắn trách nhiệm cụ thể với từng ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp. Các sở, ngành phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, lượng hóa tiến độ thực hiện từng chỉ tiêu, thường xuyên cập nhật số liệu, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để thành phố chỉ đạo tháo gỡ. Song song với đó, chủ động tiếp nhận, cập nhật số liệu từ các sở, ngành, doanh nghiệp, theo dõi sát kết quả từng tháng để kịp thời tham mưu điều chỉnh phương án điều hành khi cần thiết.

Như vậy, 2 tháng còn lại của năm là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026. Điều này, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp; chuyển mạnh từ xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện, từ cam kết sang kết quả cụ thể.