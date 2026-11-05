Quảng Hà khơi sức dân đồng bộ hạ tầng

Năm 2026, xã Quảng Hà được giao kế hoạch vốn gần 200 tỷ đồng để triển khai các dự án nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội, phục vụ xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, phong trào hiến đất làm đường đang lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương.

Người dân khu phố Quảng Minh, xã Quảng Hà đồng thuận hiến đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường.

Khu phố Quảng Minh là vùng trồng đào cảnh trọng điểm của xã Quảng Hà, với gần 50 hộ trồng khoảng 10.000 cây; thu nhập từ cây đào đạt 350-500 triệu đồng/hộ/năm. Hoạt động sản xuất, giao thương trên địa bàn diễn ra sôi động, nhộn nhịp, đặc biệt là dịp cận Tết. Tuy nhiên, tuyến đường chính của khu phố có nhiều điểm xuống cấp, nhỏ hẹp, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

UBND xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường với mặt đường rộng 7m, trải asphalt. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả, đến nay 13 hộ dân trong diện bị ảnh hưởng đã đồng thuận hiến khoảng 2.000m² đất, cùng cây trồng, vật kiến trúc trên đất, bàn giao mặt bằng sạch để nhà thầu thi công.

Anh Nguyễn Văn Năm (người dân khu phố Quảng Minh) cho biết: "Dù căn nhà mới xây dựng xong, nhưng gia đình tôi vẫn đồng ý phá dỡ cổng và tường rào để thi công mở rộng đường. Vì con đường này là huyết mạch giao thông của khu phố, đường rộng thì người dân đi lại, giao thương thuận lợi, vừa đảm bảo an toàn, vừa phục vụ phát triển kinh tế".

Sự đồng thuận là kết quả của quá trình dân vận kiên trì, linh hoạt. Bởi với những hộ có đất thu hồi để thực hiện dự án lại ở vị trí mặt đường, việc tự nguyện bàn giao đất, tháo dỡ tài sản không phải là quyết định dễ dàng.

Bà Phạm Thị Máy, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Quảng Minh, cho biết: "Trong những buổi họp đầu tiên để phổ biến thông tin về dự án, không phải tất cả các hộ dân đều đồng thuận ngay. Cán bộ khu phố đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đến từng hộ tuyên truyền, giải thích về lợi ích lâu dài của công trình, đồng thời lắng nghe, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc. Người dân dần hiểu rõ ý nghĩa của việc mở rộng tuyến đường đối với sự phát triển chung của khu phố, tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng. Đến nay, dự án chuẩn bị được triển khai trong sự phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn".

Xã Quảng Hà hiện đang triển khai đồng loạt 9 công trình hạ tầng, trong đó có 6 dự án đường giao thông và 3 công trình thủy lợi. Để tạo đồng thuận cao trong cộng đồng, thông tin các dự án đều được công khai, minh bạch; các vướng mắc, kiến nghị của người dân được ghi nhận, giải đáp thỏa đáng. Đến nay, xã đã có hơn 300 hộ dân hiến gần 3ha đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm.

Như dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu phố Quảng Lập từ thao trường thôn Quảng Chính 8 (cũ) đi xã Quảng Đức, xã Quảng Hà có tổng mức đầu tư 11,3 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến ban đầu là 240 ngày. Nhờ công tác vận động hiến đất, tài sản trên đất được triển khai nhanh chóng, nhà thầu đã tập trung huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công 3 ca, 4 kíp.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường khu phố Quảng Lập từ thao trường thôn Quảng Chính 8 (cũ) đi xã Quảng Đức, xã Quảng Hà dự kiến về đích trước 4 tháng.

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH MTV 428, chia sẻ: "Chúng tôi thường xuyên có mặt tại công trường, giám sát chặt chẽ công tác thi công, phối hợp ngay với các đơn vị, phòng, ban chuyên môn của địa phương để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Nhà thầu quyết tâm hoàn thành gói thầu trong năm 2026, bàn giao trước 4 tháng so với kế hoạch".

Theo ông Vũ Đức Triệu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Hà, toàn bộ 9 dự án của địa phương trong năm 2026 được khởi công, hiện không vướng mắc gì về mặt bằng. Công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện nghiêm túc, có đủ uy tín, năng lực. Phía chủ đầu tư cũng cam kết rõ ràng về thời gian bàn giao mặt bằng, bố trí nguồn vốn.

Xã đang tập trung chỉ đạo sát sao, tăng cường rà soát, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu phát huy năng lực, với mục tiêu về đích 6 dự án giao thông, hạ tầng đô thị trước 31/12/2026 và hoàn thành 80% tiến độ các công trình thủy lợi, nhằm thiết thực hưởng ứng chiến dịch thi đua 90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.