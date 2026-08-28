Khởi tố người điều khiển ô tô có nồng độ cồn, gây tai nạn chết người

Ngày 26/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện các quyết định tố tụng đối với bị can Phan Vinh Quang.

Trước đó, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 24/8, tại nút giao giữa đường Chiềng On và đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 4E), thuộc tổ 22, phường Cam Đường, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô do Phan Vinh Quang (sinh năm 2006), trú tại thôn Tả Van Dáy, xã Tả Van điều khiển và xe mô tô do anh Bùi Tố Hân điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Hân tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Phan Vinh Quang điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn 0,722 mg/l; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đến đường giao nhau không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, dẫn đến va chạm với xe mô tô.

Bị can Phan Vinh Quang tại cơ quan điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là người hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chấp hành tín hiệu đèn giao thông và các quy tắc nhường đường.