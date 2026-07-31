Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại các cơ sở sơ chế, chế biến hàu ở xã Đầm Hà

Từ ngày 29 đến 31/7, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở sơ chế, chế biến hàu, hà trên địa bàn xã Đầm Hà.

Đoàn kiểm tra tại cơ sở sơ chế hàu của hộ kinh doanh Hoàng Thị Hằng, thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà.

Đợt kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và các quy định liên quan trong hoạt động sơ chế, chế biến thủy sản. Đoàn kiểm tra thực tế việc sử dụng đất, xây dựng công trình, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải; điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và điều kiện sản xuất tại các cơ sở.

Qua kiểm tra, bên cạnh nhiều cơ sở phối hợp thực hiện, vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra như: không mở cửa cơ sở, không bố trí người làm việc và không ký biên bản làm việc theo quy định.

Đoàn tổ chức cho chủ hộ kinh doanh ký biên bản hiện trạng kiểm tra và hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện các quy định về xây dựng cơ sở sơ chế hàu, hà.

Theo UBND xã Đầm Hà, thời gian qua, địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm trong hoạt động sơ chế, chế biến hàu, hà.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với các cơ sở sơ chế, chế biến hàu, hà. Qua đó, nhiều trường hợp vi phạm đã được chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục hậu quả, tháo dỡ công trình vi phạm và tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở chưa bảo đảm điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở sơ chế hàu không chấp hành yêu cầu của đoàn kiểm tra, như không mở cửa cơ sở để đoàn thực hiện kiểm tra. (Trong ảnh: Ngày 29/7, cơ sở sơ chế hàu của HTX Thương mại chế biến hàu, thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, không mở cửa cho đoàn kiểm tra).

Trong công tác quản lý chất thải, ngày 22/7, Tổ công tác đặc biệt của xã đã kiểm tra, rà soát lượng vỏ hàu tồn lưu trên địa bàn, ghi nhận khoảng 20 tấn vỏ hàu tập kết tại khu vực xung quanh các cơ sở sơ chế, các điểm xâu giống nhỏ lẻ và một số ao, đầm nuôi trồng thủy sản. UBND xã đã yêu cầu các chủ nguồn thải ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Điểm xả thải đã qua xử lý bằng bể tự hoại composite 3 ngăn tại cơ sở sơ chế hàu, Công ty TNHH Thương mại DV Mạnh Tùng.

Đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường và an toàn thực phẩm; đồng thời từng bước đưa hoạt động sơ chế, chế biến thủy sản trên địa bàn đi vào nền nếp, bảo đảm phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.