Ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy MTTQ tỉnh

Sáng 10/8, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy MTTQ tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại lễ ký kết, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thống nhất cao nội dung Quy chế phối hợp. Theo đó, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, có nguy cơ tác động đến ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn…

Việc ký kết Quy chế phối hợp góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát, phản biện xã hội, nắm tình hình nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là cơ sở để hai cơ quan tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ và Đảng ủy MTTQ tỉnh thực hiện ký kết chương trình phối hợp.

Để Quy chế phối hợp phát huy hiệu quả ngay sau khi ký kết, phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị ngay sau hội nghị, hai cơ quan khẩn trương cụ thể hóa Quy chế thành chương trình, kế hoạch công tác; xác định rõ nội dung, trách nhiệm, đầu mối thực hiện, chế độ trao đổi thông tin, theo dõi và phản hồi kết quả. Lãnh đạo hai cơ quan trực tiếp quan tâm, chỉ đạo; chủ động trao đổi, thống nhất hướng xử lý đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Định kỳ sơ kết, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, hai cơ quan tăng cường phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở; duy trì trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất, nhất là đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận và nhân dân quan tâm. Thông tin sau khi trao đổi phải được theo dõi, phản hồi kết quả xử lý; chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cần gắn phối hợp với phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như giải quyết thủ tục hành chính, quản lý đất đai, đầu tư công, trật tự xây dựng và những vấn đề có nhiều ý kiến, phản ánh của nhân dân. Quan tâm giám sát trách nhiệm người đứng đầu; kịp thời chuyển thông tin, kiến nghị có căn cứ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Kết quả giám sát, phản biện xã hội và ý kiến nhân dân cần trở thành kênh quan trọng giúp cấp ủy nhận diện vấn đề, phòng ngừa sai phạm, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh lễ ký kết.

Đồng chí cũng đề nghị hai cơ quan phối hợp theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là các vụ việc đông người, kéo dài, phức tạp, được dư luận quan tâm; gắn nắm tình hình với đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích, góp phần giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, đông người, kéo dài. Hiệu quả thực hiện Quy chế phải được đo đếm bằng sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến cụ thể trong thực tiễn.