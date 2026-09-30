Nâng cao sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở

Hơn một năm sau sắp xếp đơn vị hành chính, những yêu cầu mới trong lãnh đạo, điều hành đã đặt ra rõ hơn từ thực tiễn cơ sở. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng đã được các địa phương thành phố Quảng Ninh chú trọng, gắn với giải quyết những vấn đề cụ thể và tạo chuyển biến trong phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngoãn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mạo Khê chủ trì họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026. Ảnh: Đinh Yến

Đảng bộ phường Mạo Khê hiện có 39 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, hơn 4.000 đảng viên. Quy mô lớn hơn, địa bàn rộng đồng nghĩa với yêu cầu lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cũng phức tạp hơn. Trước yêu cầu đó, phường xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Để bảo đảm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, Đảng ủy phường chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ việc, rõ trách nhiệm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự chuyển biến trong đời sống nhân dân làm thước đo. Các nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch; phân công rõ đầu mối phụ trách, xác định tiến độ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Đồng chí Đỗ Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mạo Khê, cho biết: Từ cấp ủy phường đến các chi ủy đang chuyển động, sâu sát địa bàn, nhận diện đúng vấn đề, nhất là điểm nghẽn, từ đó xác định trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện đến cùng. Sức chiến đấu của tổ chức Đảng được đo bằng khả năng giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Đỗ Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Mạo Khê dự sinh hoạt Chi bộ khu Vĩnh Xuân.

Thực tiễn 9 tháng năm 2026 cho thấy hiệu quả của cách làm này. Đến nay, 15/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành mục tiêu nghị quyết năm 2026. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,85%. Tổng giá trị sản xuất đạt 19.930 tỷ đồng, bằng 73% mục tiêu Nghị quyết. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 1.200 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công trên 340 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch vốn giao đầu năm.

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên cũng được đẩy mạnh. Trong 9 tháng địa phương đã kết nạp 110 quần chúng ưu tú, đạt 110% kế hoạch năm. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước tạo chuyển biến trong phương thức hoạt động của cấp ủy và hệ thống chính trị. Hiện phường đã hoàn thành 100% việc cập nhật hồ sơ đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý lên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; thành lập Tổ công tác của Đảng ủy phường triển khai Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng và mục tiêu về đích trước 30 ngày.

Phường Mạo Khê cũng đã đưa nghị quyết, chủ trương của cấp ủy thành những việc làm cụ thể, gắn trực tiếp với đời sống nhân dân. Đến thời điểm này, phường đã hoàn thành khám sức khỏe cho 53.596 (100%) người thuộc danh sách rà soát, đạt 100%, là địa phương đầu tiên của thành phố hoàn thành chương trình khám sức khỏe toàn dân, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch; đồng thời hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế và đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.

Công tác chỉnh trang, nâng cao chất lượng đô thị được triển khai đồng bộ. Phường phát động xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, ra quân tháo dỡ mái che, mái vẩy, công trình lấn chiếm hành lang, vỉa hè, công trình xây dựng trái phép; huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, phát huy vai trò tự quản và trách nhiệm của cộng đồng.

Trong tháng 9, phường cũng tập trung tổ chức các hoạt động chào mừng thành phố Quảng Ninh, phối hợp triển khai, khởi công các công trình, dự án quan trọng, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đảng ủy phường Mạo Khê ứng dụng công nghệ AI trong thực hiện một số nhiệm vụ.

Cùng với những chuyển biến tại Mạo Khê, cấp ủy các địa phương trong toàn thành phố cũng nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy cơ sở càng cao hơn, nhất là trong việc nắm chắc địa bàn, phân công rõ trách nhiệm, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên và huy động sức dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Từ cơ sở, những cách làm cụ thể, sát thực tiễn đang góp phần tạo nên sức mạnh chung của thành phố Quảng Ninh. 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Công tác giải ngân đầu tư công có chuyển biến tích cực. Hết quý III, thành phố dự kiến giải ngân 16.342 tỷ đồng, đạt 102% chỉ tiêu quý III và 84% chỉ tiêu cả năm.

Công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm tiến độ tiếp tục được tập trung chỉ đạo; 151/198 dự án chậm tiến độ đã được xử lý, không còn vướng mắc. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 80.327 tỷ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ và đạt 111,91% kịch bản thu 9 tháng. Song song với phát triển kinh tế, các nhiệm vụ về văn hóa, con người, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để thành phố Quảng Ninh phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.