Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh tham dự các hoạt động kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngày 29/9, tại TP Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cùng các cơ quan báo chí Quảng Tây, Quảng Đông tổ chức chương trình “Cùng mừng Quốc khánh – Tình hữu nghị Việt - Trung bền lâu” và gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam - Trung Quốc. Trong khuôn khổ chương trình, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cùng các cơ quan báo chí hai nước đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng tới mở rộng hợp tác truyền thông trong giai đoạn mới.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trò chuyện với Tổng Biên tập Nhật Báo Quảng Tây.

Chương trình do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Văn phòng Thông tin Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và Văn phòng Thông tin Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây, Tập đoàn Truyền thông Nam Phương và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại TP Hà Nội phối hợp tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra buổi tọa đàm Giao lưu Nhà báo trẻ Việt - Trung “Đối thoại thời đại mới” nhằm tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan báo chí, truyền thông và thế hệ trẻ hai nước; đồng thời trao đổi về những hướng đi mới trong hợp tác truyền thông, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Các đại biểu tham quan triển lãm về thiên nhiên, văn hóa, con người tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông.

Trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, truyền thông được xác định là kênh quan trọng góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những phương thức mới để các cơ quan báo chí tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ nội dung và đưa hình ảnh đất nước, con người hai bên đến gần hơn với công chúng.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã thường xuyên hợp tác làm việc, phối hợp sản xuất, trao đổi thông tin với các cơ quan truyền thông của Quảng Tây. Năm 2026 đánh dấu chặng đường 20 năm hợp tác giữa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với các cơ quan báo chí chủ lực của Quảng Tây (Trung Quốc), trong đó có Tập đoàn Truyền thông Nhật báo Quảng Tây và Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Tây. Hai bên duy trì trao đổi tin tức, phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, phát hành tạp chí song ngữ Hoa Sen và mở rộng hợp tác trong báo chí đa phương tiện, truyền thông mới. Những sản phẩm truyền thông chung không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, mà trở thành những nhịp cầu tin cậy, lan tỏa sâu rộng hình ảnh về một vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển tới đông đảo nhân dân hai nước.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh (thứ 3, từ phải qua) giao lưu tại tọa đàm.

Chương trình cũng là dịp để các cơ quan báo chí, truyền thông hai bên trao đổi về những cách thức làm mới nội dung, phương thức truyền thông trong môi trường số; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phát huy vai trò của truyền thông trong kết nối cộng đồng.

Một điểm nhấn tại chương trình là lễ ra mắt bộ phim tài liệu ngắn “Làm khách một nhà”, sản phẩm hợp tác sáng tạo giữa các cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam và Trung Quốc. Tác phẩm do Nhật báo Quảng Tây (Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây) phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam đồng sản xuất, dự kiến được phát sóng trên các nền tảng truyền thông của hai bên.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc và Quốc khánh Trung Quốc, tối 29/9, tại Học viện âm nhạc quốc gia đã diễn ra chương trình hòa nhạc chuyên đề trong khuôn khổ chuyên đề giao hưởng “Hữu nghị Trường Xanh” do Trung Quốc và Việt Nam đồng sáng tác, thuộc Dự án giao lưu, quảng bá và truyền thông năm 2026.