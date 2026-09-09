Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Hòa

Ngày 8/9, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy và Ban Xây dựng Đảng phường Hiệp Hòa về công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tháng năm 2026 và công tác chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ then chốt của mọi công việc, trong 8 tháng năm 2026, Đảng uỷ phường Hiệp Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, kịp thời, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phường đã triển khai quyết liệt và hiệu quả Đề án chuyển đổi số trong công tác Đảng, tạo bước đột phá về cải cách hành chính trong Đảng. Công tác sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy phường quản lý được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, góp phần siết chặt kiểm soát quyền lực; thực hiện bài bản công tác sáp nhập khu phố theo đúng chỉ đạo. Công tác phát triển đảng viên mới được Đảng ủy và các chi bộ, đảng bộ quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện; trong 8 tháng năm 2026 đã kết nạp 30/32 đảng viên (đạt 93,75% chỉ tiêu năm 2026). Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí cán bộ được quan tâm; chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu và số hóa hồ sơ đảng viên được triển khai tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý công tác Đảng trong tình hình mới.

Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” được triển khai thực hiện quyết liệt và sáng tạo. Phường đã triển khai thành công Đề án sáp nhập tinh gọn từ 39 thôn, khu xuống còn 14 khu phố. Đảng ủy phường đã ban hành các quyết định chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ các khu phố mới, kiện toàn đội ngũ Trưởng khu và Ban Công tác Mặt trận, bảo đảm tổ chức bộ máy mới đi vào vận hành ổn định, thông suốt, phục vụ nhân dân hiệu quả ngay sau sáp nhập.

Công tác chuyển đổi số cũng được Hiệp Hòa nghiêm túc thực hiện. Chuyển đổi số đã và đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy phường thực hiện nghiêm chủ trương không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã được số hóa. Cùng với đó, hơn 900 hồ sơ đảng viên đã và đang được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Đảng viên 4.0, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các ứng dụng số trong công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ và Ban Xây dựng Đảng phường Hiệp Hòa đã đạt được trong 8 tháng đầu năm 2026, đặc biệt là việc chủ động cập nhật các văn bản chỉ đạo mới của Đảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kết quả đó được thể hiện trong việc điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ phù hợp với năng lực của cán bộ, công chức, viên chức trong việc phục vụ nhân dân.

Nhấn mạnh Hiệp Hòa là một trong những địa phương có nhiệm vụ và yêu cầu công việc rất lớn, nhất là lĩnh vực GPMB rất cao cả về tiến độ và quy mô, đồng chí đề nghị Đảng uỷ phường Hiệp Hòa, nhất là Ban Xây dựng Đảng khi triển khai nhiệm vụ, công việc cần phải bám sát các quy chế, quy định của Đảng để đưa vào vận hành, triển khai đạt hiệu quả hơn.

Ban Xây dựng Đảng cần tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, xây dựng quy chế làm việc, quy chế sinh hoạt chi bộ một cách thực chất để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Xây dựng Đảng cũng phải làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy về công tác cán bộ, để làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, xếp loại chi, đảng bộ cơ sở và quy hoạch cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.