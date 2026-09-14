Kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả, trách nhiệm đến cùng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 14/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đạt và trao đổi với học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai) về chuyên đề: Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi.

Chuyên đề gồm 8 phần: Kỷ nguyên mới và yêu cầu giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển trước biến động; Nền tảng, bản chất và cách thức lãnh đạo chiến lược; Tầm nhìn trăm năm và năng lực chủ động định hướng tương lai; Tư duy đột phá: Lựa chọn, đổi mới, tạo chuyển biến; Kiến tạo phát triển và tổ chức điều hành đồng bộ; Quản trị thực thi: Từ quyết sách đến kết quả; Người lãnh đạo chiến lược và năng lực của tổ chức; Từ tầm nhìn đến hành động, từ quyết sách đến kết quả.

Nhấn mạnh nội dung về kỷ nguyên mới và yêu cầu giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển trước biến động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước đã được nâng lên tầm cao mới. Đại hội XIV của Đảng không chỉ xác định nhiệm vụ của một nhiệm kỳ, mà còn mở ra tầm nhìn đến năm 2030, năm 2045 và những thập niên tiếp theo. Đây là thời điểm phải vừa kiên định, kế thừa, vừa đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hành động để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Điểm mới nổi bật trong tư duy phát triển là đặt phát triển, ổn định và bảo vệ Tổ quốc trong một chỉnh thể thống nhất.

Về nền tảng, bản chất và cách thức lãnh đạo chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt 4 phương diện gắn bó chặt chẽ: Tầm nhìn trăm năm, tư duy đột phá, kiến tạo phát triển và quản trị thực thi. 4 phương diện phải được đặt trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, trên nền tảng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; quyền lực được kiểm soát, thẩm quyền gắn với trách nhiệm. Lợi ích quốc gia-dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước là mục tiêu xuyên suốt, thước đo cuối cùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tầm nhìn trăm năm không phải là dự đoán tương lai, mà là xác lập phương hướng lớn và chuẩn bị năng lực để chủ động trước mọi biến động; xác định những giá trị phải giữ vững, vị thế đất nước muốn vươn tới và những năng lực phải bắt đầu xây dựng từ hôm nay. Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước. Không chạy theo thành tích ngắn hạn bằng cách làm suy kiệt nguồn lực, gia tăng bất bình đẳng, phá vỡ môi trường hoặc tạo ra những nghĩa vụ mà thế hệ sau phải gánh chịu. Không để nhiệm kỳ chia cắt chiến lược; không để địa giới hành chính chia cắt lợi ích quốc gia.

Về tư duy đột phá, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, giá trị của tư duy đột phá được kiểm chứng bằng khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng không gian phát triển, tạo năng lực mới và đem lại chuyển biến thực tế. Kiến tạo phát triển là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; trong đó Nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng về thể chế, quản lý, điều phối và bảo đảm lợi ích công. Càng muốn phát triển nhanh, sáng tạo và hội nhập sâu, càng phải có luật pháp minh bạch, kỷ luật nghiêm, cạnh tranh lành mạnh và quyền, lợi ích hợp pháp được bảo vệ.

Quản trị thực thi là nội dung của lãnh đạo chiến lược. Qua thực thi, phải kiểm nghiệm nhận định ban đầu, tính khả thi của mục tiêu, năng lực người được giao việc, hiệu quả phối hợp, cách sử dụng nguồn lực và khả năng kiểm soát rủi ro. Quản trị thực thi kết nối quyết sách với năng lực hành động của cả hệ thống. Quản trị thực thi phải bắt đầu từ "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Sáu yêu cầu tạo thành chuỗi trách nhiệm xuyên suốt. Trách nhiệm rõ, điều kiện đủ, phối hợp thông suốt, dữ liệu tin cậy và kiểm tra kịp thời là cơ sở để tạo ra kết quả bền vững.

Các đại biểu và học viên tham dự Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai). (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, người lãnh đạo chiến lược phải có bản lĩnh chính trị, độc lập suy nghĩ, dám bảo vệ cái đúng, dám quyết định việc khó và dám điều chỉnh khi thực tiễn cho thấy quyết định không còn phù hợp. Mọi đổi mới phải vì lợi ích chung, đúng thẩm quyền, có kiểm soát rủi ro và kịp thời khắc phục sai sót. Tầm vóc của người lãnh đạo còn thể hiện ở tổ chức mình xây dựng và để lại; phải chuyển hóa năng lực cá nhân thành ít nhất 5 năng lực của tổ chức: Dự báo và tham mưu; Lựa chọn đúng và tập trung nguồn lực vào những nhiệm vụ ưu tiên; Phối hợp liên ngành, liên vùng, liên cấp; Quản lý dữ liệu và kết quả; Phát triển con người, học hỏi từ thực tiễn và tích lũy tri thức.

Qua những nội dung trao đổi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh các thông điệp: Tầm nhìn dài hạn phải định hướng quyết định hôm nay; mỗi chặng phát triển phải tạo thêm nền tảng, nguồn lực và cơ hội cho chặng tiếp theo. Ổn định và phát triển phải củng cố lẫn nhau; phát triển nhanh, bền vững tạo nền tảng cho ổn định; ổn định mở điều kiện để tiếp tục phát triển. Đột phá bắt đầu từ lựa chọn đúng; nhận diện điểm nghẽn, nắm thời cơ, tập trung nguồn lực, kiểm soát rủi ro và điều chỉnh kịp thời. Kiến tạo phát triển phải khơi thông nguồn lực, sức sáng tạo của toàn xã hội. Quyết sách phải gắn với công việc, trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn và kết quả rõ ràng. Đảng lãnh đạo; Nhà nước quản lý hiệu lực, hiệu quả; thị trường vận hành lành mạnh; các chủ thể chủ động đổi mới, hợp tác. Nhân dân là trung tâm, chủ thể và người thụ hưởng thành quả phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, kỷ nguyên mới đòi hỏi nghĩ xa, quyết định đúng, hành động hiệu quả với bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, tinh thần đổi mới và trách nhiệm đến cùng. Chúng ta quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ hai) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 14 đến ngày 19/9/2026 với sự tham dự của 95 học viên.