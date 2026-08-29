Lào Cai: Công an xã Bảo Ái xử phạt lái xe tải chở vật liệu không che chắn qua camera AI

Ngày 28/8/2026, Công an xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai cho biết, qua hệ thống camera giám sát ứng dụng công nghệ AI, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và xử phạt 3 triệu đồng đối với một trường hợp điều khiển xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn theo quy định.

Theo đó, ngày 23/8/2026, qua hệ thống giám sát tự động bằng camera AI, Công an xã Bảo Ái phát hiện xe ô tô tải ben di chuyển trên tuyến Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Tân Thành, xã Bảo Ái. Phương tiện chở đầy đá mạt nhưng không che chắn theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ để vật liệu rơi vãi xuống đường, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến môi trường.

Hình ảnh vi phạm được camera ghi lại.

Từ dữ liệu hình ảnh được trích xuất từ hệ thống camera, Công an xã Bảo Ái tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là ông Đ.X.T (sinh năm 1983, trú tại thôn Tân Thành, xã Bảo Ái).

Ngày 28/8/2026, Công an xã Bảo Ái đã hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.X.T số tiền 3 triệu đồng. Việc xử phạt được căn cứ theo khoản 3, Điều 25, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát có tích hợp công nghệ AI giúp lực lượng Công an xã Bảo Ái chủ động phát hiện, ghi nhận và xác minh các hành vi vi phạm trên địa bàn. Dữ liệu hình ảnh từ hệ thống là cơ sở để lực lượng chức năng xác minh phương tiện, người điều khiển và xử lý theo quy định.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa vi phạm về bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện, nhất là trong hoạt động vận chuyển nguyên liệu, vật liệu xây dựng.