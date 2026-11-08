Arsenal củng cố ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Ngày 7/11 (giờ địa phương), Arsenal đánh bại Hull City với tỷ số 1-0 tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng và gia tăng khoảng cách với Manchester City lên 6 điểm.

Tiền vệ Martin Ødegaard của Arsenal ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu với Hull City tại Giải Ngoại hạng Anh, diễn ra ở London (Anh), ngày 7/11/2026. Ảnh: AP

Arsenal gặp không ít khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Hull City. Dù liên tục tổ chức tấn công, đội bóng thành London vẫn không thể ghi bàn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Phải đến phút 72, Arsenal mới phá vỡ thế bế tắc. Từ pha tấn công bên cánh phải, Noni Madueke đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm. Thủ môn Konstantinos Tzolakis đẩy bóng ra nhưng đội trưởng Martin Ødegaard có mặt kịp thời, sút bồi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong thời gian còn lại, Arsenal bảo vệ thành công lợi thế dẫn trước, giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Manchester City để thua Nottingham Forest 1-3 ở trận đấu cùng ngày. Đây cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của Man City sau chuỗi 7 trận toàn thắng đầu mùa.

Với kết quả trên, Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn Man City 6 điểm, qua đó củng cố lợi thế trong cuộc đua vô địch mùa giải 2026-2027.