Arsenal đánh bại Liverpool 1-0, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Ngày 1/11, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool ngay trên sân Anfield nhờ bàn thắng của Kai Havertz trong hiệp 1. Kết quả này giúp đội bóng thành London chấm dứt 14 năm không thắng tại Anfield, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Kai Havertz (trái) của Arsenal ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal tại Giải Ngoại hạng Anh, trên sân Anfield ở Liverpool (Anh), ngày 1/11/2026. Ảnh: AP

Lần gần nhất Arsenal giành chiến thắng trên sân Liverpool là năm 2012, khi huấn luyện viên đương nhiệm Mikel Arteta vẫn còn thi đấu ở vị trí tiền vệ của đội bóng.

Kai Havertz đã chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài này ở phút 16. Từ đường căng ngang tầm thấp của Declan Rice, tiền đạo người Đức có mặt đúng lúc ở cột xa, dễ dàng đưa bóng vào lưới Liverpool.

Sau bàn mở tỷ số, Arsenal tập trung phòng ngự chặt chẽ, đặc biệt trong hiệp 1 khi Liverpool liên tục gây sức ép. Hàng thủ đội khách thi đấu kiên cường, giúp Arsenal giữ sạch lưới lần thứ 6 sau 9 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này, qua đó tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch theo đúng kế hoạch.

Tiền vệ Declan Rice đánh giá cao tinh thần đoàn kết của toàn đội. Anh cho rằng sự gắn kết và khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong phòng ngự là điểm mạnh đặc biệt của Arsenal.

Với chiến thắng thứ 8 từ đầu mùa, Arsenal vượt qua Manchester City để chiếm ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách ba điểm với đối thủ.

Đáng chú ý, Arsenal hiện hơn đội xếp thứ ba Brighton tới 5 điểm. Brighton là đội duy nhất đánh bại nhà đương kim vô địch ở mùa giải này. Khoảng cách này càng có ý nghĩa trong bối cảnh Manchester City đối mặt với những bất ổn về tương lai sau phán quyết xác định câu lạc bộ vi phạm hàng loạt quy định tài chính.

Trong khi đó, thất bại trước Arsenal khiến Liverpool chấm dứt chuỗi năm trận thắng liên tiếp kể từ trận thua Manchester City trên sân Anfield ngày 11/10.

Liverpool đã tạo ra sức ép lớn trong 25 phút cuối hiệp 1. Florian Wirtz sút phạt đưa bóng trúng xà ngang, Alexis Mac Allister đánh đầu vọt xà trong tư thế không bị kèm, trong khi trọng tài từ chối một số tình huống đội chủ nhà yêu cầu phạt đền.

Dù vậy, Liverpool không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt trận đấu. Đội bóng vùng Merseyside tiếp tục đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, kém Arsenal tới chín điểm.

Tiền vệ Dominik Szoboszlai thừa nhận phong độ của Liverpool còn thiếu ổn định. Theo anh, có những thời điểm đội bóng cảm thấy đang ở đỉnh cao, nhưng cũng có lúc khoảng cách tới mục tiêu trở nên rất xa. Liverpool cần thêm thời gian để trở lại vị thế hàng đầu.

Sai lầm của Alisson khiến Liverpool trả giá

Bàn thắng duy nhất của trận đấu xuất phát từ sai lầm trong khâu triển khai bóng của Liverpool.

Trong một tình huống phát bóng lên, thủ môn Alisson Becker lựa chọn chuyền ngắn từ phần sân nhà. Tuy nhiên, đội trưởng Arsenal Martin Odegaard đã cắt được đường chuyền, tạo cơ hội cho đội khách tổ chức phản công.

Bóng được chuyển sang cánh phải, nơi Declan Rice băng lên hỗ trợ tấn công rồi thực hiện đường căng ngang xuyên qua khoảng trống giữa Alisson và hàng phòng ngự Liverpool. Havertz có mặt đúng vị trí để ghi bàn thắng quyết định.

Pha lập công này giúp Havertz trở thành cầu thủ người Đức ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh, với 46 bàn, vượt qua thành tích 45 bàn của cựu tiền vệ Manchester City Ilkay Gundogan.

Ở cuối trận, Alisson có pha cứu thua xuất sắc khi đẩy cú sút xoáy của Christos Tzolis ra ngoài. Tuy nhiên, sai lầm đầu trận của thủ môn người Brazil vẫn là tình huống mang tính bước ngoặt.

Arsenal vượt qua cú sốc tại Cúp Liên đoàn Anh

Chỉ trong vòng 5 ngày, Arsenal trải qua hai kết quả hoàn toàn trái ngược: thất bại trước một đội bóng hạng tư tại Cúp Liên đoàn Anh và giành chiến thắng trên một trong những sân vận động khó chinh phục nhất nước Anh.

Trước đó, Arsenal gây thất vọng lớn khi thua Fleetwood Town trong loạt sút luân lưu tại Cúp Liên đoàn Anh. Đây là một trong những thất bại đáng quên nhất lịch sử câu lạc bộ, dù huấn luyện viên Arteta chủ yếu sử dụng đội hình dự bị trong trận đấu hôm 27/10.

Trở lại Ngoại hạng Anh, Arteta đưa các trụ cột vào đội hình xuất phát. Arsenal thể hiện bản lĩnh để vượt qua thử thách được xem là khó khăn nhất từ đầu mùa trong hành trình bảo vệ chức vô địch.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng chính tính bất ngờ tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của bóng đá, bởi không ai có thể dự đoán chắc chắn kết quả trận đấu tiếp theo.

Chiến thắng tại Anfield giúp Arsenal củng cố sự tự tin trong cuộc đua vô địch, nhất là khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Manchester City vừa trải qua hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, lần lượt trước Aston Villa ở vòng đấu trước và Brighton hôm 31/10.