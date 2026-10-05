MTTQ các cấp phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Sáng 5/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026. Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2026, công tác Mặt trận và hoạt động của các tổ chức thành viên được triển khai chủ động, đồng bộ, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và chương trình công tác năm. Trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ mới, quan trọng được triển khai đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tập trung đổi mới phương thức điều hành theo hướng rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả; tăng cường hiệp thương, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc và hướng mạnh hoạt động về cơ sở.

Hệ thống Mặt trận cơ bản được duy trì liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi mô hình từ tỉnh sang thành phố. Công tác Mặt trận ngày càng hướng về cơ sở, gần dân, sát dân; chú trọng phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, đại diện và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội có chuyển biến tích cực; các cuộc vận động, phong trào thi đua từng bước gắn với nhiệm vụ chính trị, cụ thể hóa bằng những phần việc, sản phẩm thiết thực, thu hút sự tham gia của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước trở thành phương thức làm việc thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng và các ý kiến tham luận, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, ghi nhận, biểu dương những kết quả hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm quý IV, đồng chí đề nghị hệ thống MTTQ thành phố bám sát Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nhiệm vụ quý IV/2026, rà soát, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm năm 2026, gắn với đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”.

Trong đó, tập trung xây dựng, vận hành hiệu quả Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể thành phố sau thành lập; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác dân vận và hiệu quả hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Khẩn trương hoàn thiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là ở cấp xã; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ cấp xã, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức sau sắp xếp.

Đồng chí yêu cầu nâng cao chất lượng nắm tình hình nhân dân, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo; bám sát cơ sở, chủ động phát hiện, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương, nhiệm vụ phát triển và các công trình, dự án trọng điểm của thành phố. Cùng với đó, hoàn thành Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2026; nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện, chú trọng theo dõi, đôn đốc và giám sát đến cùng việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, phản biện.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình thành phố phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua; xây dựng các mô hình, công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa; tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn trong những tháng cuối năm 2026; chủ động chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2027, bảo đảm an sinh xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ kịp thời khi có tình huống phát sinh. Tiếp tục phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2026; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức sau thành lập.

Về chuyển đổi số, hoàn thành 2/22 nhiệm vụ còn lại, phấn đấu vượt tiến độ 50 ngày; chuyển từ đợt cao điểm xử lý các điểm nghẽn sang duy trì chuyển đổi số trở thành phương thức làm việc thường xuyên của MTTQ, các đoàn thể và các hội.

Đồng chí đề nghị chủ động tổng kết công tác năm 2026, chuẩn bị Chương trình phối hợp và thống nhất hành động, chương trình công tác năm 2027 theo hướng lựa chọn ít việc nhưng tập trung làm đến nơi, đến chốn, có sản phẩm cụ thể, tạo dấu ấn và sức lan tỏa. Kết quả thực hiện phải được lượng hóa bằng số liệu, sản phẩm và minh chứng cụ thể.

Đối với các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị, đồng chí giao các cơ quan chuyên môn tiếp thu, nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý.