Nhiều bước tiến mới trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) không chỉ là câu chuyện rút ngắn một vài ngày giải quyết hồ sơ hay giảm bớt một khâu trong quy trình, mà xa hơn là quá trình đổi mới phương thức quản trị, chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê xử lý hồ sơ TTHC cho người dân trên hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia.

Một trong những dấu ấn rõ nét của cải cách TTHC tại Quảng Ninh là việc các sở, ngành, đơn vị chủ động rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục. Theo báo cáo, trong tháng 8/2026, Sở Xây dựng đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 116/205 TTHC, mức cắt giảm trung bình 43%. Đặc biệt, 86/164 thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được cắt giảm trung bình 40,2%. Ban Quản lý Khu kinh tế cũng rà soát, đề xuất cắt giảm trên 50% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Những con số này cho thấy, cải cách TTHC đang đi vào những khâu cụ thể, trực tiếp tác động đến người dân, doanh nghiệp. Khi thời gian xử lý được rút ngắn, chi phí tuân thủ giảm xuống, đó cũng là lúc hiệu quả của bộ máy được chuyển hóa thành giá trị thiết thực đối với xã hội.

Cùng với cắt giảm thời gian, việc chuẩn hóa, công khai và số hóa quy trình tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố đã ban hành 40 quyết định công bố danh mục TTHC và 31 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Hiện tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 2 cấp chính quyền là 2.121 thủ tục.

Đáng chú ý, hiệu quả cải cách được phản ánh khá rõ qua kết quả giải quyết hồ sơ. Trong tháng 8/2026, toàn thành phố tiếp nhận 99.720 hồ sơ; đã giải quyết 84.695 hồ sơ, trong đó 83.946 hồ sơ trước và đúng hạn, đạt 99,1%. Cùng với đó, 100% phí, lệ phí giải quyết TTHC được thu qua hình thức thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt.

Nếu cải cách quy trình tạo ra nền tảng thì chuyển đổi số đang tạo thêm một bước tiến mới về phương thức phục vụ. Thực tế hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê cho thấy rõ điều đó. Trước khi đến Trung tâm, bà Phạm Thị Thường (khu Công Nông, phường Mạo Khê) đã đặt lịch trên ứng dụng Mạo Khê Smart. Với thủ tục đất đai, thay vì phải di chuyển hơn 10km đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 1 Đông Triều, bà có thể nộp hồ sơ ngay tại phường; hồ sơ sau đó được chuyển trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo hình thức phi địa giới.

Bà Phạm Thị Thường chia sẻ: “Với thủ tục phi địa giới, tôi không phải đi đâu xa mà có thể thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường. Cán bộ cũng hướng dẫn rất đầy đủ, chu đáo, khiến nhân dân chúng tôi hết sức hài lòng. Đặc biệt, việc phường Mạo Khê xây dựng mini app Mạo Khê Smart trên nền tảng Zalo và tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng cũng là một bước tiến rất lớn trong việc thể hiện sự nỗ lực của chính quyền trong việc đưa công nghệ số ngày càng đi sâu vào đời sống, thiết thực phục vụ người dân”.

Người dân sử dụng kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hồng Gai để thực hiện xác thực điện tử, tra cứu thông tin và cấp bản sao số tài liệu điện tử.

Qua ví dụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mạo Khê, có thể khẳng định, chuyển đổi số không phải là việc đưa máy móc, phần mềm vào thay thế một vài thao tác thủ công. Giá trị lớn hơn nằm ở việc xóa dần giới hạn về không gian, giảm sự phụ thuộc vào địa điểm của cơ quan giải quyết, đồng thời tạo khả năng theo dõi, cập nhật và phối hợp xử lý hồ sơ trên môi trường số.

Một điểm đáng chú ý khác là công nghệ đang được đưa trực tiếp tới các điểm phục vụ. Đến nay, 10 kiosk thông minh đã được triển khai tại 9 cơ quan, đơn vị, hỗ trợ người dân xác thực điện tử, tra cứu thông tin và cấp bản sao số tài liệu điện tử. Với thao tác trên màn hình cảm ứng, người dân có thể chủ động sử dụng tiện ích ngay tại điểm giao dịch, giảm thời gian chờ đợi và các khâu trung gian.

Chị Tạ Minh Châu, khu 4 (phường Hà Tu) cho biết: “Tôi rất hứng thú với kiosk thông minh vì thao tác trên thiết bị rất nhanh và thuận tiện. Chưa đầy 3 phút, tôi đã hoàn thành việc cung cấp, sao quét, số hoá các giấy tờ cần thiết. Sau đó, hệ thống cung cấp mã QR để chuyển bản sao về điện thoại. Từ mã QR này, tôi có thể cung cấp toàn bộ giấy tờ trong thành phần hồ sơ TTHC cho cán bộ để giải quyết TTHC”.

Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở KH&CN, nhấn mạnh: "Những kết quả trên càng có ý nghĩa trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu triển khai các giải pháp để đưa nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số không chỉ nhằm giải quyết những yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng vận hành cho một đô thị hiện đại, nơi mọi công dân của thành phố Quảng Ninh sẽ đều được thụ hưởng những nền tảng số thông minh, tiện ích số thiết thực”.