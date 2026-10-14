Ngành Công Thương cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Xác định cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Sở Công Thương đang tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh.

Cán bộ Sở Công Thương hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh.

Với phạm vi quản lý rộng, liên quan trực tiếp đến sản xuất công nghiệp, lưu thông hàng hóa, thương mại và dịch vụ, ngành Công Thương có nhiều thủ tục hành chính gắn với hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, ngành đã chú trọng rà soát, cập nhật, công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục thuộc phạm vi quản lý. Các thủ tục mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo quyết định của Bộ Công Thương được kịp thời cập nhật, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định và phù hợp thực tiễn.

Cùng với chuẩn hóa quy trình, Sở chú trọng đánh giá kết quả thực hiện, xác định những hạn chế để có giải pháp khắc phục. Tháng 6/2026, Sở tổ chức hội nghị phân tích các chỉ số PAR Index, SIPAS, DDCI năm 2025, tập trung vào những nội dung cần cải thiện như phối hợp giữa các phòng, đơn vị; thanh toán trực tuyến; hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Năm 2025, Sở Công Thương đạt 89,21 điểm PAR Index, xếp thứ 5/14 sở, ngành; chỉ số SIPAS đạt 96,08 điểm, xếp thứ 5/14; chỉ số DDCI đạt 76,23 điểm, xếp thứ 10/14. Kết quả này cho thấy những nỗ lực trong cải cách hành chính, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, giải quyết hồ sơ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Một trong những giải pháp được Sở chú trọng là hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ. Điển hình, Sở đã hướng dẫn Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nội dung hướng dẫn tập trung vào các thành phần hồ sơ theo quy định, như đơn đề nghị; bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm; giấy tờ xác nhận sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm đối với các đối tượng liên quan.

Theo cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Công Thương, việc hướng dẫn cụ thể giúp doanh nghiệp chủ động chuẩn bị giấy tờ, hạn chế sai sót và giảm thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp của cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Công Thương tổ chức hội nghị phân tích kết quả thực hiện các chỉ số PAR Index, SIPAS, DDCI, tháng 6/2026.

Đến nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương được công bố là 246 thủ tục cấp thành phố và 6 thủ tục cấp xã. Tính từ đầu năm đến 14/9/2026, sở đã tiếp nhận 602 hồ sơ; giải quyết 588 hồ sơ, 18 hồ sơ đang giải quyết trong hạn; tỷ lệ số hóa đầu vào đạt 100%; kết quả điện tử được cung cấp cho 533/588 hồ sơ, đạt 88,54%... Những kết quả này cho thấy, việc số hóa hồ sơ đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tăng khả năng tra cứu và từng bước giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; chủ động đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa những thành phần hồ sơ, quy trình còn chồng chéo, trùng lặp hoặc không còn phù hợp thực tiễn. Chú trọng nâng cao tỷ lệ số hóa và cung cấp kết quả điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý, theo dõi tiến độ hồ sơ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.