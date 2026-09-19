Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng chất lượng phục vụ

Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, thành phố Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ cải cách hành chính gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, gần dân.

Từ ngày 1/9, Quảng Ninh chính thức vận hành theo mô hình thành phố. UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy trình xử lý, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt, không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Cán bộ Tổ công tác khu vực Quan Lạn tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Ảnh: Nguyễn Dung

Cải cách hành chính được triển khai trên 6 nội dung, gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao trách nhiệm công vụ. Thành phố xác định 31 nhiệm vụ trong năm 2026; kế hoạch giai đoạn 2026-2030 gồm 5 chỉ tiêu cho giai đoạn 2026-2027, 15 chỉ tiêu giai đoạn 2028-2030 và 32 nhiệm vụ trọng tâm.

Chuyển biến rõ nét nhất là cải cách thủ tục hành chính. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố đã cập nhật 1.856 thủ tục lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, gồm 390 thủ tục công bố mới, 1.116 thủ tục sửa đổi, bổ sung và 350 thủ tục được thay thế, bãi bỏ. Hiện thành phố có 2.114 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết. Toàn bộ thủ tục được thực hiện không phụ thuộc địa giới, được niêm yết qua mã QR; tất cả các dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình.

Trong 2.055 thủ tục do các bộ, ngành ban hành, có 1.257 thủ tục được giảm khoảng 40% thời gian; riêng nhóm sản xuất, kinh doanh có 713/1.024 thủ tục được giảm 38%. Thành phố giảm 50% thời gian đối với 5 thủ tục đặc thù; đơn giản hóa 147/342 thủ tục nội bộ, giảm 36% thời gian. Cùng với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, 54/54 địa phương đã triển khai ủy quyền giải quyết thủ tục chứng thực.

Hiệu quả cải cách còn được thể hiện bằng tiến độ xử lý hồ sơ. Trong 9 tháng, toàn thành phố tiếp nhận 561.481 hồ sơ, trong đó 15.282 hồ sơ thực hiện phi địa giới hành chính. Qua đó đã giải quyết 569.292 hồ sơ với 561.487 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 98,6%. Việc thanh toán phí, lệ phí được thực hiện 100% bằng phương thức điện tử, không dùng tiền mặt.

Người dân phường Đông Triều trải nghiệm với robot hỗ trợ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,5%; hồ sơ trực tuyến đạt 98,6%; số hóa đầu vào đạt 99,9%, trả kết quả điện tử đạt 98,2%. Tại trung tâm cấp xã, phường, đặc khu, tỷ lệ tương ứng đạt 98%, 99,3%, 100% và 99,9%. Với phương thức phục vụ đang chuyển mạnh sang môi trường điện tử, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại.

Thay đổi ấy được cảm nhận rõ từ cơ sở. Anh Nguyễn Đình Sơn, thôn Ngọc Vừng, đặc khu Vân Đồn, cho biết: Trước đây muốn làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tôi phải đi tàu gần một giờ vào trung tâm đặc khu. Nay tôi được cán bộ tại điểm tiếp nhận Ngọc Vừng hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, không mất phí và kết quả được bưu điện chuyển tận nhà.

Thành phố cũng triển khai quầy tiếp nhận thay, tổ tư vấn, kiosk thông minh và hệ thống cấp bản sao số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng 9 địa phương; qua đó đã ghi nhận 16.909 lượt tiếp cận và cấp bản sao số cho 257 hồ sơ. Chị Nguyễn Thị Hồng Hoan, phường Đông Triều, đánh giá: Robot hỗ trợ thân thiện, thông minh; hướng dẫn bằng giọng nói và màn hình giúp người dân dễ tra cứu, chuẩn bị hồ sơ.

Chuyển đổi số tạo nền tảng cho cải cách đi vào chiều sâu. Thành phố đã số hóa, chuẩn hóa, làm sạch hơn 1,1 triệu thửa đất; liên thông 100% dữ liệu địa chính với dữ liệu dân cư. Có 70/70 cơ quan, đơn vị ban hành kế hoạch số hóa; 26.390 chứng thư số công vụ đang hoạt động. Hạ tầng có 5.970 trạm thu, phát sóng; 4G phủ 99,6% dân số, 5G khoảng 94%.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao đạo đức và văn hóa công vụ. Các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được tiếp nhận qua tổng đài, đơn thư và Cổng dịch vụ công quốc gia để phối hợp xử lý. Đây vừa là kênh giám sát, vừa là cơ sở nhận diện những điểm nghẽn cần khắc phục. Mục tiêu xuyên suốt là phục vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Với quyết tâm cải cách đồng bộ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thành phố Quảng Ninh đang từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai và hiệu quả. Qua đó, tiếp tục bồi đắp niềm tin của người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới.