Gần dân hơn từ một nền hành chính đổi mới

Quảng Ninh luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hình ảnh địa phương đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, đồng thời hình thành văn hóa cam kết, đồng hành của chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với cách làm bài bản, đồng bộ và quyết liệt, cải cách hành chính đã từng bước đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp.

Thấm nhuần tư tưởng “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, thời gian qua Quảng Ninh đã chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng năng lực, sở trường. Việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tranh thủ buổi tối và những ngày nghỉ cuối tuần, ông Lã Bất Vy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Điền Xá, lại đến các nhà văn hóa, khu dân cư, thậm chí tới tận nhà người dân để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tổ chức các buổi hành chính công lưu động. Sự chủ động, trách nhiệm ấy là một trong những nét chuyển biến rõ ở đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

“Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Điền Xá có địa bàn rộng, nhiều thôn ở xa trung tâm, có nơi người dân phải đi hơn 30km mới đến được Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã để làm TTHC. Để rút ngắn khoảng cách ấy, chúng tôi cố gắng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trực tuyến, để sau này người dân đỡ mất công thời gian đi lại”. Ông Vy chia sẻ.

Cán bộ Sở Nội vụ làm việc trên môi trương mạng.

Thực tế cho thấy từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Quảng Ninh đã rà soát, chọn lọc đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đa năng, đa nhiệm, có năng lực tổng hợp, xử lý công việc theo tư duy đổi mới, kỹ năng công vụ chuẩn hóa, đạo đức công vụ và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng quản trị địa phương, đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy cán bộ, công chức tại các xã, phường, đặc khu đã đáp ứng yêu cầu nhiệm, không chỉ nắm chắc chuyên môn, cán bộ còn linh hoạt trong cách làm, gần dân, sát cơ sở và sẵn sàng đồng hành, tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ thực tế.

Điều đặc biệt, đội ngũ cán bộ trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay đang chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ hành chính thuần túy sang kiến tạo môi trường phát triển. Sự thay đổi mạnh mẽ này đã và đang tạo bước chuyển mới trong cải cách hành chính, phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Đến với phường Quang Hanh đúng vào dịp Tổ công tác hỗ trợ lưu động thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai của thành phố Quảng Ninh đang trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để rà soát từng hồ sơ cụ thể. Trên bàn không chỉ có hồ sơ, giấy tờ, mà còn có những câu chuyện cụ thể của từng người dân, có hồ sơ còn thiếu thành phần, có những trường hợp thông tin chưa thống nhất và thủ tục kéo dài vì người dân chưa biết phải bắt đầu tháo gỡ từ đâu. Thay vì để người dân tự tìm hiểu, tự đi lại nhiều lần, các thành viên tổ công tác cùng chính quyền cơ sở ngồi lại, xem từng trường hợp, tìm nguyên nhân và thống nhất hướng xử lý, hồ sơ thiếu gì được hướng dẫn cụ thể, để đủ điều kiện được tiếp nhận và xử lý theo quy trình.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, Khu 8B, phường Quang Hanh chia sẻ: Do sai sót về thông tin tên gọi trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên thủ tục kéo dài. Sau khi được tổ công tác hướng dẫn bổ sung giấy tờ chứng minh từ người thân trong gia đình, hồ sơ của tôi đã đủ điều kiện hoàn thiện.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Tiên Yên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tuc hành chính.

Không chỉ cán bộ từ cấp thành phố, cấp xã, mà hiện nay đến với các thôn, khu dân cư trên địa bàn thành phố hôm nay, dễ nhận thấy hình ảnh người cán bộ cơ sở đang đổi thay từng ngày, nhiều cán bộ thôn, khu tuổi đời còn trẻ, thành thạo công nghệ và mang tinh thần phục vụ rõ nét.

Trước khi đảm nhận công việc ở khu dân cư, anh Khởi từng hoạt động Đoàn sôi nổi, có thế mạnh về công nghệ và thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kết nối đoàn viên, thanh niên, những kinh nghiệm ấy đã nhanh chóng phát huy hiệu quả khi anh bắt đầu công việc mới.

Chúng tôi đến khu phố Khe Sú (phường Yên Tử) đúng vào lúc Bí thư Chi bộ, Trưởng khu lâm thời - anh Đặng Văn Khởi, 27 tuổi, đang tự tin đứng trước ống kính điện thoại để giới thiệu về những giá trị văn hóa của khu dân cư, phía sau chiếc điện thoại đang quay là cán bộ trong khu, nhanh tay điều chỉnh góc máy rồi phát trực tiếp lên fanpage của khu. Để quảng bá văn hóa địa phương anh Khởi đã xây dựng kênh fanpage và TikTok mang tên “Gen Z làm cán bộ khu”. Trên những nền tảng này, không phải là những nội dung cầu kỳ, mà là những câu chuyện giản dị về công việc hằng ngày của cán bộ cơ sở, những hoạt động cộng đồng hay nét đẹp văn hóa của đồng bào địa phương.

Anh Khởi chia sẻ: Ngay từ khi sáp nhập, chúng tôi đã xây dựng kênh trên nền tảng mạng xã hội, trên đó chúng tôi ghi lại những hình ảnh, những thước phim về công việc hằng ngày của cán bộ, để người dân hiểu hơn, gần gũi hơn với công việc ở khu dân cư và để cán bộ với nhân dân ngày càng gắn bó.

Có thể thấy, đội ngũ cán bộ trên toàn thành phố, trẻ, năng động đang mang đến nguồn nhân lực năng động, am hiểu công nghệ, mà còn góp phần hình thành phong cách làm việc gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Tiên Yên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của một đô thị tầm quốc gia, thậm chí quốc tế, Quảng Ninh tiếp tục xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực làm chủ và vận hành hiệu quả các công nghệ mới. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 398/QĐ-UBND, ngày 30/01/2026 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ninh năm 2026, với tổng số 122 lớp cho hơn 10.785 học viên. Trong đó, phê duyệt 17 lớp bồi dưỡng về quản trị các hệ thống thông tin và đảm bảo an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cơ quan đảng, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu số và công nghệ số, dùng các nền tảng chuyển đổi số hiện đại hỗ trợ dạy và học dành cho giáo viên, sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng học liệu điện tử, thiết bị dạy học số, các lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số... cho hơn 1.200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, địa phương.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là khâu đột phá nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc với cơ quan nhà nước. Các TTHC được niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời; quy trình giải quyết được rà soát, tái cấu trúc theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; từng bước thực hiện triệt để trên môi trường điện tử.

Hiện nay thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa và công khai 2.267 thủ tục hành chính, gồm 1.860 thủ tục hành chính cấp thành phố và 407 thủ tục hành chính cấp xã, trong đó có 101 thủ tục hành chính dùng chung, liên thông giữa các cấp. Toàn bộ TTHC được công khai đầy đủ về thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết, thẩm quyền thực hiện, mức phí, lệ phí và quy trình nội bộ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện và giám sát quá trình giải quyết. Đến nay, 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện đã được cung cấp ở mức toàn trình (1.772/1.772 thủ tục), đồng thời duy trì 495 dịch vụ công trực tuyến một phần qua đó tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Robot hỗ trợ người dân tại Trung tâm PVHCC phường Đông Triều.

Anh Nguyễn Văn Nhân, phường Uông Bí chia sẻ: Tôi thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính cho gia đình. Với tài khoản VNeID, tôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến ở bất cứ đâu. Các bước xử lý sau đó được thực hiện trên môi trường số, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại

Công tác số hóa quy trình, hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, gắn với xây dựng chính quyền số, hiện 100% quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được cấu hình trên môi trường điện tử; hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đủ điều kiện được số hóa, lưu trữ và tái sử dụng theo quy định. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đã tiếp nhận 246.164 hồ sơ, đã giải quyết 238.454 hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tiếp tục được duy trì hiệu quả với tỷ lệ số hóa hồ sơ đầu vào đạt 99,9%, trả kết quả bản điện tử đạt 98,2%. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu đã tiếp nhận 339.892 hồ sơ, đã giải quyết 330.838 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98% (324.257 hồ sơ); tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%, trả kết quả bản điện tử đạt 99,9%. Phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính được thanh toán 100% bằng phương thức điện tử.

Trong lộ trình cải cách hành chính trên cơ sở mô hình chính quền địa phương 2 cấp, thành phố đã triển khai TTHC phi địa giới, đây là bước đi quan trọng nhằm xóa bỏ những rào cản không gian trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Hiện toàn thành phố triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với hơn 2.000 thủ tục hành chính (đạt 93,3%), theo đó người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại bất cứ trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, trực tuyến trên môi trường điện tử và qua dịch vụ bưu chính.

Người dânthao tác tại kiosk của Trung tâm PVHCC phường Hạ Long.

Công nghệ cũng mở thêm những cách tiếp cận dịch vụ công phù hợp hơn với người dân. Các mô hình quầy tiếp nhận thay, tổ tư vấn hỗ trợ, kiosk thông minh, hệ thống xác thực và cấp bản sao số tài liệu điện tử được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các địa phương. Bước đầu đã có 16.909 lượt người tiếp cận các chức năng này, 257 hồ sơ được cấp bản sao số.

Đặc biệt với mục tiêu lấy người dân làm trung âm phục vụ, Trung tâm Hành chính công từ thành phố đến cơ sở đã triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính lưu động. Cách làm này đang tạo thêm thuận lợi cho người dân, nhất là những trường hợp gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trong giờ hành chính.

Bà Khổng Thị Hoạch, khu phố Hòa Bình (xã Tiên Yên) chia sẻ: Tôi sức khỏe yếu và không đi lại được để làm thủ tục chuyển nhượng đất cho các con, thật may đã có cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đến hỗ trợ gia đình hoàn thiện hồ sơ. Chúng tôi rất cảm ơn và đánh giá rất cao tinh thần phục vụ người dân của cán bộ xã” - bà Hoạch chia sẻ.

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” đang được Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Yên cụ thể hóa bằng mô hình “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì nhân dân phục vụ”. Cán bộ đến trực tiếp các gia đình yếu thế, nhà văn hóa để hỗ trợ người dân. Đồng thời, duy trì làm việc vào sáng thứ 7, Chủ nhật tại Trung tâm, tạo thêm thời gian tiếp cận TTHC cho công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các hộ gia đình. Mô hình được triển khai từ ngày 25/7/2026, mỗi ngày cuối tuần, Trung tâm đón 70-100 lượt công dân đến giao dịch TTHC. Việc duy trì đều đặn mô hình giúp người dân có thêm một lựa chọn phù hợp với điều kiện, thời gian của mình.

Chuyển đổi số đang làm thay đổi không chỉ cách người dân thực hiện thủ tục, mà cả cách cơ quan nhà nước quản lý và điều hành công việc. Với hệ thống quản lý văn bản điện tử và chữ ký số, toàn bộ quy trình được thực hiện trên môi trường mạng. Chỉ trong vòng 1-2 phút, văn bản có thể được ký số và chuyển đến các đơn vị liên quan. Cán bộ, công chức không còn phải nhiều lần di chuyển để trình ký; lãnh đạo có thể xử lý công việc ngay cả khi đi công tác. Hiện có 26.390 chứng thư số chuyên dùng công vụ đang hoạt động, gồm 4.093 chứng thư tổ chức và 22.297 chứng thư cá nhân. Đến tháng 9/2026, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử đạt 83,75% tại khối sở, ban, ngành và 91,11% tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Bí thư Chi bộ, Trưởng khu Khe Sú (phường Yên Tử) Đặng Văn Khởi giưới thiệu văn hóa địa phương trên nền tảng số.

Phòng họp không giấy, phân hệ theo dõi nhiệm vụ, AI hỗ trợ công vụ, LGSP kết nối NDXP tiếp tục được triển khai; nền tảng AI hỗ trợ công vụ như AI Luật, C-AI Legal được thử nghiệm, cùng với nghiên cứu sandbox công nghệ số và xây dựng Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số phiên bản 2.0.

Cùng với đó, Chiến lược dữ liệu số được đẩy mạnh. Đến tháng 9/2026, Quảng Ninh đã số hóa, chuẩn hóa, làm sạch hơn 1,1 triệu thửa đất, liên thông 100% dữ liệu địa chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong lĩnh vực y tế, 10/12 cơ sở dữ liệu được cập nhật, làm sạch; 88 cơ sở y tế liên thông qua API với Cổng dữ liệu Bộ Y tế, với 75.934 hồ sơ được liên thông thành công. Những con số ấy cho thấy cải cách hành chính đang chuyển từ những thay đổi trong quy trình sang những thay đổi sâu hơn trong cách vận hành của bộ máy. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút gọn và cán bộ chủ động đồng hành, khoảng cách giữa chính quyền với người dân cũng được thu hẹp.

Những nỗ lực cải cách hành chính đã góp phần quan trọng giúp Quảng Ninh nhiều năm liền giữ vững vị trí dẫn đầu các chỉ số đánh giá của Trung ương. Thành phố năm 2026 là năm thứ 13 liên tiếp tỉnh giữ vị trí trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước, và nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu trong nhóm chất lượng điều hành tốt trong bảng xếp hạng PCI, được Trung ương công bố vừa qua . Việc giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu PCI 2025 mang ý nghĩa đặc biệt với Quảng Ninh, khi tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển với tư duy và mô hình tăng trưởng mới: trở thành cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, tích hợp vai trò biển - đảo - biên giới - đô thị - di sản; là cửa ngõ kết nối quốc gia với Đông Bắc Á và ASEAN.

Người dân phường Quảng Yên livestream bán sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Thực tiễn cho thấy, cải cách hành chính ở Quảng Ninh không chỉ dừng lại ở cải tiến quy trình, thủ tục mà đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển, nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ. Với quan điểm “cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc”, thành phố thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả từng chỉ số thành phần, kịp thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng cho giai đoạn tiếp theo.

Thực hiện: Ngọc Trâm

Trình bày: Hùng Sơn