Ngày đầu nghỉ lễ 2/9: 9 trường hợp bị xử phạt do không tuân thủ quy định về khoảng cách

Chiều 29/8, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 18.962 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông - Ảnh minh họa

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tính từ 15h ngày 28/8/2026 đến 15h ngày 29/8/2026, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 15, bị thương 25. So với ngày cùng kỳ năm 2025 (từ 15h ngày 28/8/2025 đến 15/29/8/2025) giảm 14 vụ (31,11%), giảm 6 người chết (28,57%), giảm 8 người bị thương (24,24%) Trong đó:

Trong đó, trên tuyến đường bộ xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 25 người, so với ngày cùng kỳ năm 2025 giảm 14 vụ (31,11%), giảm 6 người chết (28,57%), giảm 8 người bị thương (24,24%).

Trên tuyến đường sắt, đường thủy không xảy ra TNGT so với cùng kỳ số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Đáng chú ý, trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc phát hiện 18.962 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua tuần tra, kiểm soát trực tiếp, hệ thống giám sát, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các nguồn tin; lập biên bản xử lý 15.649 trường hợp.

Riêng trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện 14.356 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 14.129 trường hợp; tạm giữ 57 ô tô, 2.135 mô tô và 262 phương tiện khác; tước 252 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.935 trường hợp.

Trong số các lỗi được phát hiện có 1.766 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.439 trường hợp vi phạm tốc độ; 140 trường hợp chở quá số người quy định; 177 trường hợp sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và 12 trường hợp vi phạm ma túy.

Trên các tuyến cao tốc, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông kiểm soát 1.416 phương tiện, phát hiện và lập biên bản 191 trường hợp vi phạm.

Đáng chú ý, qua thí điểm tổ chức làn vượt trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, lực lượng chức năng ghi nhận 9 phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 - làn được dành riêng để vượt xe - nhưng không nhường đường khi phương tiện khác có tín hiệu xin vượt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng lập biên bản 9 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, gồm 7 xe khách và 2 xe con; phạt tổng cộng 45 triệu đồng, tạm giữ 9 giấy phép lái xe và trừ điểm 9 giấy phép lái xe.